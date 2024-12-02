انت الان تتابع خبر وسيلة الهروب من "صولة الاتصالات".. كل ما تريد معرفته عن تطبيق VPN والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعني VPN "الشبكة الافتراضية الخاصة" وتقدم وصفًا لكيفية إنشاء اتصال شبكي محمي عند استخدام الشبكات العامة. تقوم شبكات VPN بتشفير حركة البيانات الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء هويتك الإلكترونية، مما يجعل تتبع أنشطتك عبر الإنترنت وسرقة بياناتك أمرًا في غاية الصعوبة بالنسبة للغير.

كيف يعمل اتصال VPN؟



تخفي شبكات VPN عنوان IP الخاص بك من خلال السماح للشبكة بإعادة توجيهه عبر خادم مهيأ خصيصًا ويعمل عن بعد تحت إدارة مستضيف شبكة VPN، وهذا يعني أنّه إذا قمت بالتصفح عبر الإنترنت باستخدام شبكة VPN، فإنّ خادم VPN يصبح مصدر بياناتك. هذا يعني أنّ مزود خدمة الإنترنت ISP والأطراف الثالثة الأخرى لا يمكنهم معرفة مواقع الويب التي تزورها أو البيانات التي ترسلها وتستقبلها عبر الإنترنت. تعمل شبكة VPN مثل عامل تصفية يحوّل جميع بياناتك إلى "بيانات مبهمة". ومن ثمّ حتى لو نجح أي طرف في الوصول إلى هذه البيانات، فستكون بلا فائدة.

ما هي فوائد اتصال VPN؟



يخفي اتصال VPN حركة البيانات عبر الإنترنت ويحميها من الوصول الخارجي. فالبيانات غير المشفرة يمكن عرضها من قِبل أي شخص يمكنه الولوج إلى الشبكة ويريد رؤيتها، لكن عند استخدام VPN يصبح من الصعب على المخترقين ومجرمي الإنترنت فك تشفير هذه البيانات. يخفي اتصال VPN حركة البيانات عبر الإنترنت ويحميها من الوصول الخارجي. فالبيانات غير المشفرة يمكن عرضها من قِبل أي شخص يمكنه الولوج إلى الشبكة ويريد رؤيتها، لكن عند استخدام VPN يصبح من الصعب على المخترقين ومجرمي الإنترنت فك تشفير هذه البيانات. التشفير الآمن: تحتاج إلى مفتاح تشفير لقراءة البيانات. وبدون امتلاك مفتاح، سيستغرق الكمبيوتر ملايين السنين لفك الشفرة في حالة هجوم عن طريق التخمين. بمساعدة VPN، يتم إخفاء أنشطتك عبر الإنترنت حتى على الشبكات العامة. إخفاء أماكن تواجدك: تعمل خوادم VPN بشكل أساسي كخوادم وكيلة لك على الإنترنت. ونظرًا لأن بيانات الموقع الديموغرافي تأتي من خادم في دولة أخرى، لا يكون بالإمكان تحديد موقعك الفعلي. إضافةً إلى ذلك، فإن معظم خدمات VPN لا تخزن سجلات نشاطك، من ناحية أخرى، يقوم بعض مقدمي الخدمة بتسجيل سلوكك، لكنهم لا يمررون هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة. وهذا يعني أن أي سجل محتمل لسلوكك كمستخدم يظل مخفيًا بشكل دائم. الوصول إلى المحتوى المحلي: لا يكون من الممكن دائمًا الوصول إلى محتوى الويب المحلي من كل مكان، حيث تحتوي الخدمات والمواقع في كثيرٍ من الأحيان على محتوى لا يمكن الوصول إليه إلا من أجزاء معينة من العالم. وهنا تستخدم الاتصالات القياسية الخوادم المحلية في البلد لتحديد موقعك، وهذا يعني أنه لا يمكنك الوصول إلى المحتوى في بلدك أثناء السفر، ولا يمكنك الوصول إلى المحتوى الدولي من بلدك. وهنا تتدخل خدمة تغيير الموقع عبر VPN لتسمح لك بتبديل الخادم إلى بلدان أخرى و"تغيير" موقعك بشكل فعّال. النقل الآمن للبيانات: إذا كنت تعمل عن بُعد، فقد تحتاج إلى الوصول إلى الملفات المهمة على شبكة شركتك. ولأسباب أمنية، يتطلب هذا النوع من المعلومات اتصالًا آمنًا. غالبًا ما يلزم وجود اتصال VPN للوصول إلى الشبكة، حيث تتصل خدمات VPN بالخوادم الخاصة وتستخدم أساليب التشفير للحد من خطر تسرب البيانات.

كيف يُستخدم الـ VPN ؟



إنّه من السهل جدًا تعلّم كيفية استخدام VPN بـ 3 خطوات مطلوبة: إنّه من السهل جدًا تعلّم كيفية استخدام VPN بـ 3 خطوات مطلوبة: - قم بتحميل VPN

اختر مزود خدمة VPN يناسب احتياجاتك واحصل على تنزيل VPN على جهازك.

قد تتطلب بعض الشركات اشتراكًا ومعلومات بطاقة الائتمان، ولكن هناك خيارات مثل X-VPN التي تقدم استخدامًا مجانيًا دون الحاجة إلى حساب. - إعداد شبكة افتراضية خاصة (VPN)

قم بتشغيل الـ VPN، قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك أو لا، واستكشف إعدادات الـ VPN لتمكين أو تعطيل الميزات المتقدمة - قم بالاتصال بخادم VPN

اضغط على زر الاتصال السريع، وسيجد التطبيق تلقائيًا أفضل خادم لك. كما يمكنك أيضًا التمرير عبر قائمة الخوادم واختيار الاتصال المرغوب لتجاوز القيود الجغرافية أو اختيار خادم مخصص لتجربة الألعاب أو البث المباشر النهائية.

كيفية استخدام VPN على منصات مختلفة



يمكنك استخدام VPN للهواتف، الحواسيب الشخصية، المتصفحات، أجهزة التوجيه، التلفزيونات والمزيد. بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه. يمكنك استخدام VPN للهواتف، الحواسيب الشخصية، المتصفحات، أجهزة التوجيه، التلفزيونات والمزيد. بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه. استخدام VPN على iOS

- احصل على VPN لنظام التشغيل iOS من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي وجهاز الآيباد الخاص بك.

- افتح التطبيق المثبت و اضغط على الزر للاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة.

- سيظهر موجه. اضغط السماح لـ إضافة تكوينات VPN وإنهاء الاتصال. استخدام VPN على أندرويد

- قم بتثبيت VPN for Android من متجر Google Play، أو قم بتنزيل ملف APK الخاص به مباشرة.

- افتح التطبيق المثبت و اضغط على الزر للاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة VPN .

- سيظهر مربع حوار، اضغط موافق لـ السماح بطلب الاتصال واستمتع بتصفح آمن. استخدام VPN على ويندوز

- قم بتنزيل VPN for Windows عن طريق الانتقال إلى موقع الويب الرسمي لـ X-VPN.

- افتح البرنامج المثبت، واختر موقع الخادم.

- انقر على زر الاتصال السريع لإنهاء الاتصال في غضون 3 ثوانٍ.

هل شبكة VPN آمنة فعلًا؟