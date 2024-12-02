شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيد من قيمة استبدال أجهزة iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت شركة Apple من قيمة استبدال أجهزة iPad، حيث شهدت طرز iPad Pro زيادة قدرها 35 دولارًا في القيمة القصوى الممكنة، ومع ذلك، شهدت جميع الطرز الأخرى زيادة الحد الأقصى لقيم الاستبدال بمقدار 5 دولارات فقط.

تم رصد الزيادات بواسطة MacRumors، وجاءت كالتالي:

iPad Pro: حتى 555 دولارًا (مقابل 520 دولارًا)

iPad Air: حتى 275 دولارًا (مقابل 270 دولارًا)

iPad: حتى 190 دولارًا (مقابل 185 دولارًا)

iPad mini: حتى 215 دولارًا (مقابل 210 دولارات)

ويعتمد المبلغ الفعلي الذي ستحصل عليه على الطراز والعمر والحالة - حيث تبلغ قيمة بعض الوحدات 45 دولارًا فقط، وستتمكن دائمًا من الحصول على المزيد من خلال البيع الخاص، أو باستخدام خدمات الاستبدال التابعة لجهات خارجية، ولكن يفضل البعض راحة الاستبدال الرسمي من Apple، خاصة عند شراء طراز جديد.