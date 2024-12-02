ميقاتي التقى سفير قطر وعرض مع عدد من الوزراء شؤون وزاراتهم

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الاجتماع، جدد ميقاتي شكر قطر على دعمها المستمر للبنان على الصعد كافة لا سيما في تجاوز تداعيات الحرب الاسرائيلية.

بدوره اشار السفير القطري، الى أنني "ناقشت مع ميقاتي موضوع المساعدات القطرية، وقد وصلت الى لبنان حتى الآن 21 طائرة من نوع سي 17 وكل طائرة تحمل حوالي 113 طنا من المساعدات واكثرها تم بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بناءً على طلب لجنة الطوارئ من السفارة القطرية، وهناك 80 في المئة منها مساعدات طبية".

وأكد أن "اللقاء كان مناسبة هنأت فيها ميقاتي بوقف اطلاق النار"، مؤكدا أن "قطر حكومة وشعبا واميرا تقف مع لبنان دائما، والقطريون سيأتون الى لبنان للسياحة وتعود الحياة طبيعية ان شاء الله".

وردا على سؤال عن مساهمة قطر في جهود اعادة الاعمار قال: "لم نتطرق الى هذا الموضوع حتى الان وفي المرحلة الأولى نحن نقدم المساعدات الإنسانية وهناك مراحل ثانية كثيرة ان شاء الله".

في سياق منفصل، استقبل ميقاتي سفيرة بولندا الجديدة الكسندرا بوكوفسكا ماكابي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلم مهامها في لبنان.

كما إجتمع ميقاتي مع نائب الحكومة سعادة الشامي وعرض معه التطورات الراهنة.

وعرض مع وزير الصحة فراس الابيض اوضاع الوزارة.

كذلك، استقبل النائبين محمد سليمان وعبد العزيز الصمد، وتناول البحث شوؤن واوضاع منطقة الشمال. وبحث مع النائب كريم كبارة في اوضاع مدينة طرابلس.