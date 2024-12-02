شكر وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع عقده مع المحافظين، "جميع المحافظين الذين قاموا بدورهم وحافظوا على البلد بتواصل دائم مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية وعدد كبير من الاطراف". وعزّى "بكل من استشهد من موظفي الدولة والبلديات والمخاتير الذين كانوا متمسكين ببلدهم".
واشار الى ان "المواطنين أثبتوا الوحدة الوطنية وقيّمنا حالة النزوح مع المحافظين التي انخفضت بشكل كبير"، مؤكدا اننا "نتطلع إلى مرحلة جديدة من تثبيت الشرعية حيث أن المواطنين شركاء فيها". لفت الى أن "بعد نجاح تحدي إعادة اللبنانيين إلى قراهم وبيوتهم نحن اليوم أمام تحدي إعادة الإعمار، وبحثنا مع الحكومة في عملية إزالة الردميات".
وذكر أننا "وجّهنا بضرورة المحافظة على الاملاك العامة وعدم التعرض للآثار خلال عملية إعادة الإعمار"، كاشفا أنه "لم يتم زيادة أي خيمة جديدة للنازحين السوريين خلال فترة الحرب، وشهدنا عودة قرابة 400 ألف منهم إلى سوريا". واكد أن "الامن العام يدقق بهويات جميع الداخلين إلى لبنان عبر المعابر الشرعية ونتعاون مع القوى الأمنية لضبط الأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي: لم يتم زيادة أي خيمة جديدة للنازحين السوريين وشهدنا عودة قرابة 400 ألف منهم إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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