انت الان تتابع خبر جداول موازنة 2025.. المالية النيابية تتحدث للسومرية عن التأخير وملف التمويل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكرعاوي في حديث للسومرية نيوز، انه "لا تزال السنة المالية نافدة الى الان وهناك مشكلة حقيقة في موضوع التمويل"، لافتا انه من المفترض ان يتم ارسال جداول الموارنة قبل انتهاء السنة المالية لكن السنة المالية لا تزال نافدة والمشكلة في المتوفر من النقد في وزارة المالية الذي إثر بشكل كبير على تمويل الموازنة الاستثمارية.وأضاف، ان "التخصيصات المدرجة في الموازنة عالية جدا وقابلة للتمويل وبالتالي سيكون هناك التزامات مالية عقدية غير قادرة الحكومة على تمويلها وبالتالي قد تحقق عجز مستقبلي ومشاكل اقتصادية.

وتابع، انم قانون الإدارة المالية أشار الى انه يجب ان ترسل جداول الموازنة قبل 1 كانون الأول/ ديسمبر لكن تجاوزنا هذا التاريخ ولم ترسل الحكومة جداول الموازنة انما أرسلت نص تعديل المادة 12 وبالتالي قدمنا اعتراض داخل اللجنة المالية وكتاب الى رئاسة المجلس لإعادة التعديل على ان يعاد ارساله من الحكومة متضمن جداول الموازنة حتى يكون هناك تطبيق لقوانين النافذة والتزم بالتوقيتات الدستورية المالية.

