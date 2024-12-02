شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 143 شركة

السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض طفيف بنسبة 0.02%، عند 11739 نقطة، وبتداولات بلغت 5.480 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 351.573 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 10.014 تريليون ريال.انخفضت أسهم 143 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 82، من بين 244 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الإعادة السعودية، والكيميائية، ومجموعة فتيحي، والصناعات الكهربائية، وتمكين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سهل، ورعاية، ومجموعة إم بي سي، والباحة، والخزف السعودي، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 30289 نقطة، وبتداولات بلغت 80.653 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.577 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 64.690 مليار ريال.وانخفضت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 37، من بين 103 شركات مدرجة في السوق الموازية.