شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر»: تخصيص 30 مليون ريال للاستثمار في شركات التقنية العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات في جلسته المنعقدة، اليوم، الموافقة على تخصيص مبلغ 30 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال التقنية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد خلال العام المالي 2025م.
الجدير بالذكر أنه سبق وأن وافق المجلس خلال العام المالي 2024م على تخصيص 40 مليون ريال للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبذلك يكون إجمالي ما خصصه المجلس حتى الآن 70 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد.
ونوهت بالإفصاح عن أية تطورات مستقبلية في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد خلال العام المالي 2025م.
الجدير بالذكر أنه سبق وأن وافق المجلس خلال العام المالي 2024م على تخصيص 40 مليون ريال للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبذلك يكون إجمالي ما خصصه المجلس حتى الآن 70 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد.
ونوهت بالإفصاح عن أية تطورات مستقبلية في حينه.