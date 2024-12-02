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برلمان كردستان الجديد يعقد اولى جلساته

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مراسل السومرية، فان انعقاد الجلسة الأولى للدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، تأخر لمدة ساعتين بسبب عدم التوافق بين الأحزاب الكردية حول بعض القضايا السياسية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، دعوة رئيس ديوان البرلمان أكبر الأعضاء الحاضرين سناً لأداء اليمين القانونية وإدارة الجلسة، يعقبها دعوة رئيس السن للمرشحين الفائزين بمقاعد برلمانية لأداء اليمين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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