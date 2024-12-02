انت الان تتابع خبر بحضور دبلوماسيين من 19 دولة.. البرلمان الجديد لكردستان يعقد اول جلساته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الخليج 365، فإن الجلسة الأول ستعقد اليوم الاثنين، قبل الساعة 12 منتصف الظهر، 19 قنصلاً ودبلوماسياً من 19 دولة.حيث سيكون الحضور من القناصل والدبلوماسيين المشاركين متمثلا بقنصل مصر لدى أربيل محمود فاروق، وقنصل إيران، قنصل اليابان، قنصل اليونان، قنصل بولندا، قنصل الصين، وممثلين دبلوماسيين عن أمريكا وبريطانيا وتركيا والأردن وقطر، فلسطين، كوريا الجنوبية، هنكاريا، روسيا، ألمانيا، الكويت، الأمم المتحدة، أرمينيا".

وستشهد الجلسة دعوة رئيس ديوان البرلمان المرشح الأكبر سناً الفائز في الانتخابات الى أداء اليمين الدستورية وادارة الجلسة، ثم يقوم بدوره بدعوة النواب الفائزين الى أداء اليمين القانونية.

