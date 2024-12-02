شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء المملكة باليوم الوطني الإماراتي.. علاقات ضاربة في عمق التاريخ والان نبدء بالتفاصيل



تتمتع العلاقات السعودية والإماراتية بالإخاء والمحبة، وأسهم ذلك في تعريز العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل متكامل، ومنها العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تنطلق من توجيهات قادة البلدين لتعزيزها بشكل شامل.

أخبار متعلقة جدة.. "دوريات المجاهدين" تقبض على مقيمين لترويج الحشيش المخدر "الهلال الأحمر" يعيد النبض لمعتمرة مصرية بمكة المكرمة العلاقات السعودية الإماراتية وتوطدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بفضل جهود الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمهما الله- التي امتدت بجهود قادة البلدين من بعدهما بهدف تكامل العلاقات، وضمان الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

والآن، يعمل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على تكامل العمل، وتحقيق المصالح المشتركة، وتعميق العلاقات الأخوية عبر شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين. الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة العربية السعودية بالاحتفاء باليوم الوطني الإماراتي الـ53، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ومدى المحبة وحسن الجوار، إذ أنها علاقات ممتدة ضاربة في عمق التاريخ.تتمتع العلاقات السعودية والإماراتية بالإخاء والمحبة، وأسهم ذلك في تعريز العلاقات المثمرة بين الدولتين بشكل متكامل، ومنها العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تنطلق من توجيهات قادة البلدين لتعزيزها بشكل شامل.وتشير مشاركة المملكة شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالاحتفال بيومها الوطني، إلى مدى الترابط والإخاء، إذ يجمعهما العديد من القواسم المشتركة مثل الدين، واللغة، والتاريخ، والمصير المشترك.وتوطدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بفضل جهود الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمهما الله- التي امتدت بجهود قادة البلدين من بعدهما بهدف تكامل العلاقات، وضمان الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.والآن، يعمل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي على تكامل العمل، وتحقيق المصالح المشتركة، وتعميق العلاقات الأخوية عبر شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين.