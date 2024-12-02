شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للزجاج المسطح»: الانتهاء من تنفيذ خطة السيولة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح (المتحدة للزجاج المسطح) الإنتهاء من تنفيذ خطة السيولة واستيفاء متطلبات السيولة للسوق الموازية بناءً على الفقرتين الفرعية (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة 41 من قواعد الإدراج.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، باعت مؤسسة السوق المالية (شركة يقين كابيتال) بصفتها مزود السيولة كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة، على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية (نمو).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، باعت مؤسسة السوق المالية (شركة يقين كابيتال) بصفتها مزود السيولة كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة، على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية (نمو).