شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 49% من «أمجاد وطن» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية، اليوم، مذكرة تفاهم ملزمة للاستحواذ على 49% من شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعد شركة أمجاد وطن شركة رائدة في أتمتتة ورقمنة وإدارة التجربة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.
وتملك الشركة عدة منتجات رقمية تخصصية مبنية على أسس علمية ومدعمة بالذكاء الاصطناعي. ويعد هذا الاستثمار مكملاً لجهود شركة الثروة البشرية في تحقيق أثر ايجابي مستدام للأفراد والمنظمات والمجتمعات من خلال بناء منظومة متكاملة لخدمة العملاء ودعم رؤية المملكة 2030.
وتأتي صفقة الشراء متماشيةً مع الإستراتيجية الجديدة لشركة الثروة البشرية والتي تهدف إلى التوسع في خطة نمو أعمال الشركة عبر عمليات الإستحواذ والإستفادة من فرص النمو من خلال الدخول في قطاع جديد بما يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها.
وقالت الشركة: إن مدة المذكرة 6 أشهر، منوهة بعدم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة حتى تاريخه، وسيتم العمل لإتمام عملية إجراءات الفحص النافي للجهالة كما هو متفق عليه في الاتفاقية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه
ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية الاستحواذ، ومنها:
1. نتائج مرضية للتدقيق القانوني والمالي للشركة من قبل المشتري، وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية (CMA) ومتطلبات اللوائح السعودية.
2. الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة والموافقات من الأطراف الثالثة.
3. الموافقة الداخلية من المشتري.
4. أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف في في اتفاقية بيع وشراء الأسهم (SPA).
ستغطي اتفاقية الاستحواذ أيضاً:
1. بنود منع المنافسة
2. معاملات تضارب المصالح
3. التزام المساهم الرئيسي بالولاء
4. الملكية الفكرية وغير الملموسة
5. استمرار عمل المساهمين الرئيسيين في الشركة
6. تحقيق المؤشرات والمستهدفات المأمولة
7. المستندات القانونية المحدثة
وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً عددًا من البنود المتعارف عليها، والتي تنظم سرية المعلومات المتداولة بين الطرفين.
وتعكف الشركة على إكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة، وتوقيع اتفاقية البيع والشراء.
وتخضع الصفقة للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنها موافقة هيئة السوق المالية وموافقة الهيئة العامة للمنافسة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعد شركة أمجاد وطن شركة رائدة في أتمتتة ورقمنة وإدارة التجربة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.
وتملك الشركة عدة منتجات رقمية تخصصية مبنية على أسس علمية ومدعمة بالذكاء الاصطناعي. ويعد هذا الاستثمار مكملاً لجهود شركة الثروة البشرية في تحقيق أثر ايجابي مستدام للأفراد والمنظمات والمجتمعات من خلال بناء منظومة متكاملة لخدمة العملاء ودعم رؤية المملكة 2030.
وتأتي صفقة الشراء متماشيةً مع الإستراتيجية الجديدة لشركة الثروة البشرية والتي تهدف إلى التوسع في خطة نمو أعمال الشركة عبر عمليات الإستحواذ والإستفادة من فرص النمو من خلال الدخول في قطاع جديد بما يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها.
وقالت الشركة: إن مدة المذكرة 6 أشهر، منوهة بعدم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة حتى تاريخه، وسيتم العمل لإتمام عملية إجراءات الفحص النافي للجهالة كما هو متفق عليه في الاتفاقية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باتفاقية الاستحواذ النهائية في حينه
ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية الاستحواذ، ومنها:
1. نتائج مرضية للتدقيق القانوني والمالي للشركة من قبل المشتري، وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية (CMA) ومتطلبات اللوائح السعودية.
2. الحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة والموافقات من الأطراف الثالثة.
3. الموافقة الداخلية من المشتري.
4. أي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف في في اتفاقية بيع وشراء الأسهم (SPA).
ستغطي اتفاقية الاستحواذ أيضاً:
1. بنود منع المنافسة
2. معاملات تضارب المصالح
3. التزام المساهم الرئيسي بالولاء
4. الملكية الفكرية وغير الملموسة
5. استمرار عمل المساهمين الرئيسيين في الشركة
6. تحقيق المؤشرات والمستهدفات المأمولة
7. المستندات القانونية المحدثة
وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً عددًا من البنود المتعارف عليها، والتي تنظم سرية المعلومات المتداولة بين الطرفين.
وتعكف الشركة على إكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة، وتوقيع اتفاقية البيع والشراء.
وتخضع الصفقة للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنها موافقة هيئة السوق المالية وموافقة الهيئة العامة للمنافسة والجهات الأخرى ذات العلاقة.