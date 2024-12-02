انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد للسفير الصيني أهمية التحرك العاجل لإنهاء أزمات المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي".وجرى، خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على أهمية التحرك العاجل لإنهاء الأزمات التي تعاني منها، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومع ما تشهده من تطورات في سوريا".

من جانبه، نقل السفير تحيات الرئيس الصيني إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق، بجانب عمل الشركات الصينية في إطار الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين، وفق البيان.

