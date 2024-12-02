وزير الطاقة الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بالعودة إلى جنوب لبنان وتهديد سكان الشمال

اشار وزير الطاقة الإسرائيلي، الى اننا "لن نسمح لحزب الله بالعودة إلى جنوب لبنان وتهديد سكان الشمال"، معتبرا أنه "علينا مواصلة الرد بشكل حاسم على أي انتهاك لوقف إطلاق النار من الجانب اللبناني".

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