أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنه "في خرق فاضح لاتفاقيّة ,وقف اطلاق النار، أقدمت طائرة مسيّرة تابعة للعدوّ الإسرائيليّ على استهداف أحد عناصر أمن الدولة العريف مهدي خريس من مديريّة النبطيّة الإقليميّة بصاروخ موجّه، أثناء أدائه لواجبه الوطنيّ، ممّا أدّى إلى استشهاده".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: استشهاد عريف من مديريّة النبطيّة الإقليميّة جراء غارة إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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