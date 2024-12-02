شكرا لقرائتكم خبر ختام تصفيات بطولة كرة السلة ( المجموعة الثالثة) في كرة السلة ( طلاب) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جامعة الاعمال والتكنولوجيا ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وتحت اشراف النادي الرياضي بفرع الجامعة بابحر الشمالية تصفيات بطولة كرة السلة ( المجموعة الثالثة) وذلك ضمن منافسات الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في رياضة كرة السلة ( طلاب) والتي ضمت كل من جامعة الملك سعود- جامعة الملك فيصل- جامعة الملك خالد- جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل حيث اقيمت منافسات هذه البطولة على الصالة الرياضية بمقر الجامعة بابحر الشمالية بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع شركة شكور، وتحت اشراف الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، بحضور مدير تصفيات المجموعة الثالثة في هذه البطولة الاستاذ تركي المسلم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية والذي أشاد بمستوى التنظيم والاستقبال والترحيب وحسن الضيافة لهذه البطولة وشكر جميع القائمين على التنظيم من قبل الجامعة، كما افاد بان هذه البطولة تعتبر تصفيات اولية لأربع جامعات تتنافس فيما بينها في هذه المجموعة الثالثة يتم تأهل صاحب المركز الاول منها الى الدور النهائي وصاحب المركز الثاني يتنافس مع اصحاب المركز الثاني في المجموعات الاخرى للترشح الى الدور النهائي للبطولة، كما حضر المنافسات ايضا من قبل الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الاستاذ خالد الرشيد مراقب سير البطولة.

وقد شارك الطالب أصيل هوساوي أحد طلبة الجامعة في تخصص الادارة الرياضية واحد أبطال المملكة في رياضة رفع الاثقال من ذوي الإعاقة في فريق التنظيم والاشراف على البطولة حيث، تعتبر هذه المشاركة تجربة عملية لما يدرسه حاليا في تخصصه الأكاديمي في الجامعة.

هذا وقد تأهل فريق جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الى الدور النهائي لحصوله على المركز الاول في هذه المجموعة.

وفي نهاية منافسات البطولة تم تكريم جميع الفرق المشاركة بالإضافة الى طاقم الحكام الذين اداروا هذه البطولة ومسؤولي الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية المشرفين على التنظيم وسير البطولة.

وبهذه المناسبة اوضح الدكتور محمد صالح المقدم عميد شؤون الطلاب بان مثل هذه الفعاليات والانشطة الطلابية تأتي انطلاقا من حرص جامعة الأعمال والتكنولوجيا ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وسعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لدعم الأنشطة والفعاليات الطلابية بشكل عام والرياضية بشكل خاص، ومساهمة في نشر الثقافة الرياضية وممارستها، وتشجيعاً على تعزيز واثراء تجربة الطلبة في المجال الرياضي في الجامعة..

كما شكر د. المقدم فريق التنظيم في النادي الرياضي بشكل خاص وفي مقدمتهم الكابتن مجدي البلوشي، وجميع اعضاء فريق العمل على جهودهم في إنجاح البطولة.