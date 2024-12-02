ختام تصفيات بطولة كرة السلة ( المجموعة الثالثة) في كرة السلة ( طلاب)

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وقد شارك الطالب أصيل هوساوي أحد طلبة الجامعة في تخصص الادارة الرياضية واحد أبطال المملكة في رياضة رفع الاثقال من ذوي الإعاقة في فريق التنظيم والاشراف على البطولة حيث، تعتبر هذه المشاركة تجربة عملية لما يدرسه حاليا في تخصصه الأكاديمي في الجامعة.
هذا وقد تأهل فريق جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الى الدور النهائي لحصوله على المركز الاول في هذه المجموعة.
وفي نهاية منافسات البطولة تم تكريم جميع الفرق المشاركة بالإضافة الى طاقم الحكام الذين اداروا هذه البطولة ومسؤولي الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية المشرفين على التنظيم وسير البطولة.
وبهذه المناسبة اوضح الدكتور محمد صالح المقدم عميد شؤون الطلاب بان مثل هذه الفعاليات والانشطة الطلابية تأتي انطلاقا من حرص جامعة الأعمال والتكنولوجيا ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وسعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لدعم الأنشطة والفعاليات الطلابية بشكل عام والرياضية بشكل خاص، ومساهمة في نشر الثقافة الرياضية وممارستها، وتشجيعاً على تعزيز واثراء تجربة الطلبة في المجال الرياضي في الجامعة..
كما شكر د. المقدم فريق التنظيم في النادي الرياضي بشكل خاص وفي مقدمتهم الكابتن مجدي البلوشي، وجميع اعضاء فريق العمل على جهودهم في إنجاح البطولة.
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