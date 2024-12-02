مايان السيد تكشف تفاصيل شخصيتها بمسلسل ساعته وتاريخه.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - كشفت الفنانة مايان السيد حقيقة تجسيدها لشخصية فتاة المنصورة نيرة أشرف -التي اشتهرت بواقعة حادثتها الأليمة التي وقعت أمام أبواب جامعة مدينة المنصورة بمصر- في مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي من المُقرر عرضه قريباً.

مايان السيد: المسلسل يركز على قضايا المرأة بشكل عام

قالت مايان السيد في توضيح صحفي إنها لا تجسِّد شخصية نيرة أشرف في المسلسل، بل تؤدي دور شخصية مشابهة تمثل معاناة العديد من الفتيات اللواتي تعرضن للعنف والتهديد.

وأوضحت أن المسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية، ويركز على قضايا المرأة بشكل عام، وليست قضية واحدة فقط.

وأضافت أنها تؤدي شخصية “نادية” التي تجسد معاناة فتيات عديدات تعرضن لظروف صعبة، موضحة أن الرسالة التي يقدمها العمل تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا النساء بشكل عام، وأن التفاصيل الخاصة بأي ضحية يجب أن تُتناول عبر عائلاتها، وليس من خلال الأعمال الدرامية.

وأشادت بتعاونها مع المخرج عمرو سلامة الذي أضفى على العمل أبعاداً إبداعية وإنسانية، وكذلك بالعمل مع فريق من الشباب الموهوبين، مشيرة إلى أنه على الرغم من صعوبة التصوير كانت التجربة ثرية على جميع المستويات.

مسلسل "ساعته وتاريخه"

ومن المقرر عرض مسلسل “ساعته وتاريخه” ابتداءً من الخميس المقبل 5 من ديسمبر 2024، وتقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج" الذي تعرضه قناة "dmc".

ويسلط المسلسل الضوء على برومو العمل الذي يسلط الضوء على أبرز القضايا التي شهدتها المحاكم المصرية، في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ويتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

يهدف برنامج "كاستنج" إلى اختيار 13 ممثلاً جديداً، ليمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية. كما يشرف على اختيار الممثلين وإخراج وكتابة المسلسل المخرج عمرو سلامة.

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نشاط فني لـ مايان السيد

على جانبٍ آخر، تعيش النجمة الشابة مايان السيد حالة من النشاط الفني؛ إذ تشارك في أكثر من عمل سينمائي، من بين هذه الأعمال فيلم "نجوم الساحل"، من إخراج رؤوف سيد "مخرج فيلم الحريفة"، ويضم "نجوم الساحل" نخبة من المواهب الشابة؛ مثل أحمد داش، وعلي صبحي، وأحمد عبد الحميد.

وفيلم آخر بعنوان "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، أمام: النجمة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، وإخراج هادي الباجوري، وهو الجزء الثاني من فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2016.

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هذا بالإضافة إلى فيلم "قصر الباشا"، الذي تشارك مايان في بطولته مع النجم أحمد حاتم، والممثلة السعودية سمية رضا، وكذلك فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، بطولة أحمد السعدني، هنا الزاهد، مي عمر، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وهو مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق.



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