أمنيات ورسائل خاصة.. هكذا احتفل المشاهير باليوم الوطني الإماراتي الـ53 

أمنيات وأحلام

إلهام الفضالة

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رحمة رياض

ليلى علوي

عبد الله الطراروة

احتفالات من نوع خاص

حسين الجسمي يتغنى في حب الإمارات

View this post on Instagram A post shared by Hussain Al Jassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi)

فاطمة الحوسني تستعين بالنشيد الوطني الإماراتي

View this post on Instagram A post shared by Fatima alhousani فاطمه الحوسني (@alhousani.f_a)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - تحتفلاليوم الاثنين الموافق 2 من ديسمبر بإحياء ذكرى، الذي حدث في 30 من نوفمبر 1971م، حيث يشارك جميع المواطنين بالفعاليات المليئة بالبهجة والسعادة، وبالتزامن مع الاحتفال بهذا اليوم حرص عدد من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذه الاحتفالات من خلال جمل وعبارات نشروها عبر صفحاتهم بمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة.من بين النجمات اللواتي حرصن على تهنئة دولة الإمارات بيومها الوطني الـ53 النجمة الكويتية إلهام الفضالة، حيث هنأت دولة الإمارات بقيادتها وشعبها بهذا اليوم، كما تمنت في تهنئتها أن يظل شعب الإمارات في خير وأمان، وأيضاً في سعادة مستمرة؛ إذ نشرت "الفضالة" صورة عليها علم دولة الإمارات، وعلقت بالقول: "نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قادة وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ53، كل عام وأهلنا في الإمارات الحبيبة بخير وأمن وأمان، ودامت أفراحكم".النجم العراقية رحمة رياض هي الأخرى تمنت في تهنئتها للشعب الإماراتي الذي يحتفل باليوم الوطني الـ53، أن يعم الخير والرخاء كل أنحاء دولتهم، من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" قائلة: "كل عام ودولة الإمارات الحبيبة وناسها الطيبة بخير ورخاء. أدام الله عليكم الأمن والأمان والازدهار".في حين تمنت الفنانة المصريةأن تظل دولة الإمارات آمنة؛ إذ نشرت صورة عبر صفحتها بمنصة "إكس"، وعليها علم دولة الإمارات، معلقة: "اللهم احفظ الإمارات قادةً وشعباً، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان".ولم تختلف تهنئة الفنان الكويتيعن غيره من النجمات السابقات؛ إذ قرر هو الآخر نشر صورة عليها علم الإمارات عبر صفحته على "إنستغرام" معلقاً: "كل عام والإمارات العربية بخير وأمن وأمان".يمكنكم قراءة: صياغة الإرث.. فعالية تحتفل باليوم الوطني الإماراتيبكل فخر واعتزاز، تغنى النجم الإماراتي حسين الجسمي بكلمات النشيد الوطني الإماراتي، الذي حمل في طيات معانيه جانباً وطنياً بامتياز، ووثق "الجسمي" هذه اللحظة من خلال مقطع فيديو نشره عبره صفحته على "إنستغرام"، ظهر من خلاله وهو يعزف على البيانو في أثناء غنائه، معلقاً: "حصنتك باسم الله يا وطن".أما الفنانة الإماراتية؛ فوقع اختيارها في الاحتفال بهذا اليوم أيضاً على النشيد الوطني الإماراتي، حيث حرصت على مشاركة متابعيها عبر صفحتها على "إنستغرام" مقطع فيديو لهذا النشيد، وكتبت كلماته جميعها في التعليق الذي أرفقته به.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».