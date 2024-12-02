جينيفر غارنر تكشف خطتها في الكريسماس.. هل ستدعو بن أفليك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - قد يرى الكثيرون أن علاقة جينيفر غارنر بزوجها السابق، ووالد أبنائها الثلاثة؛ فيوليت، 19 عاماً، سيرافينا، 15 عاماً، وصامويل، 12 عاماً، قد تكون غريبة بعض الشيء، وذلك يعود لظهورهما سوياً كثيراً تحديداً بعد انفصال أفليك عن حبيبة عمره الممثلة العالمية جينيفر لوبيز، خلال العام الجاري، ولكنهما أكدا كثيراً أن العلاقة التي تربطهما هي علاقة صداقة قوية فقط من أجل أولادهما، لذلك يتوقع الجمهور أن يرى أفليك في احتفالية غارنر مع أبنائها في الكريسماس.

جينيفر غارنر تستعد لاحتفالات الكريسماس

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كشفت جينيفر غارنر، البالغة من العمر 52 عاماً، في محادثة لمجلة people، عن كيفية استعدادها هي وأبنائها لاحتفالات نهاية العام.

تحرص غارنر كل عام على تنظيم حفل عائلي دافئ في منزلها، تدعو إليه المقربين فقط، وعادة يظهر بن أفليك في هذا الحفل، ولكنها لم توضح حضوره من عدمه في تصريحاتها الأخيرة، ويقتصر الحفل على زينة الميلاد، والموسيقى، وإعداد الطعام المنزلي والحلوى.

وسوف تعد غارنر هذا العام الخبز والحلوى بنفسها وبمساعدة أبنائها، وقالت: "أولادي الآن في عمر مناسب يمكنهم إعداد وجبات كاملة بنفسهم، وقسمت المهام عليهم، لدي ابن متخصص في البطاطس المهروسة، وابنة تهتم بصنع فطيرة التفاح، أما عن دوري فأقوم بصنع الخبز".

لا يتوقف الأمر على إعداد الطعام للعائلة والضيوف فقط، بل تدرب جينيفر غارنر ابنتها الكبرى لعزف مقطوعة موسيقية خاصة بالكريسماس خلال هذا التجمع.

أما بالنسبة لتقليد ليلة رأس السنة الجديدة، فقالت غارنر: "سنذهب بالتأكيد لرؤية عرض كسارة البندق، لأن هذه عادة مهمة بالنسبة لي أنا وأبنائي في استقبال العام الجديد، لقد حفرت هذه العادة فيهم من صغرهم".

وتُحضّر جينيفر غارنر وأبناؤها هذه الأيام الهدايا، التي سوف يوزعونها يوم 25 ديسمبر على أقاربهم، وكشفت الممثلة الأمريكية عن بعضها قائلة: "من بين العناصر التي سأقدمها هذا العام ماكينة إسبريسو، وخلاط وجهاز طهي الحبوب والأرز، ومكنسة كهربائية".

بن أفليك وجينيفر غارنر يجتمعان في عشاء عائلي

وكان قد اجتمع بن أفليك، البالغ من العمر 52 عاماً، مع جينيفر غارنر لتوديع ابنتهما فيوليت، قبل ذهابها إلى الكلية، وكانت لحظة عائلية مهمة تفتقد بشكلٍ ملحوظ شخصية رئيسية واحدة وهي زوجته الحالية، جينيفر لوبيز، التي تربطها علاقة قوية بابنة غارنر وأفليك، ويتقابلان باستمرار رغم خلافها مع والدها.

وبدا أفليك سعيداً، بينما كان يستمتع بعشاء عائلي مع غارنر، ومع أولادهما، في بلدة نيو هيفن بولاية كونيتيكت، وقيل إن فيوليت سوف تلتحق بجامعة ييل، الموجودة في نيو هيفن.



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