غادة عبد الرازق تستعد للكريسماس مبكراً.. هكذا ظهرت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - بدأت الفنانة غادة عبد الرازق الاستعدادات لاحتفالات الكريسماس مبكراً، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستغرام" صورة تظهر بها وهي ترتدي جمبسوت أحمر أنيقاً مع حقيبة يد بنفس اللون الذي يتناسب مع أجواء الكريسماس.
وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت في مطلع أكتوبر الماضي عن بدء تحضيرات مسلسلها الجديد "شباب امرأة" الذي تعيد فيه تقديم أحداث الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وقامت ببطولته تحية كاريوكا وشكري سرحان وشادية، ويُعَد من كلاسيكيات السينما المصرية. حيث نشرت صورة من جلسات العمل مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرجة نادين خادين قبل اعتذارها والاستعانة بالمخرج أحمد حسن.
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وقدّمت غادة عبدالرازق في موسم دراما رمضان الماضي 2024، مسلسل "صيد العقارب"، وشارك في بطولته: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، رحاب عرفة، ريم المصري. والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.
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فيما تواجدت غادة عبد الرازق سينمائياً هذا العام خلال فيلم"تاني تاني" الذي عُرض في مايو الماضي، وعادت به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، وشارك في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل .
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غادة عبد الرازق تستعد لاحتفالات الكريسماسكما شاركت غادة عبد الرازق بصورة لكلبها الأليف أيضاً والذي يدعى "كوكي"، وعلقت على الصور: "أنا وكوكي بنستعد للكريسماس والسنة الجديدة من دلوقتي" لتبدأ التهاني من أصدقائها الفنانين ومتابعيها على السوشيال ميديا، لاسيما وأن غادة اعتادت على مشاركة متابعيها بلحظات من قضائها المناسبات والاحتفالات وخاصة الكريسماس الذي تقضية خارج مصر دائماً.
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https://www.instagram.com/p/DDAfW_PIg2X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت في مطلع أكتوبر الماضي عن بدء تحضيرات مسلسلها الجديد "شباب امرأة" الذي تعيد فيه تقديم أحداث الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وقامت ببطولته تحية كاريوكا وشكري سرحان وشادية، ويُعَد من كلاسيكيات السينما المصرية. حيث نشرت صورة من جلسات العمل مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرجة نادين خادين قبل اعتذارها والاستعانة بالمخرج أحمد حسن.
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موقف غادة عبد الرازق من رمضان 2025 مُعلقورغم إعلان غادة عبد الرازق والشركة المنتجة على بدء تحضيرات المسلسل لعرضه في موسم دراما رمضان 2025 إلا أن العمل لم يتم اتخاذ فيه أي خطوات إنتاجية حتى الآن، سواء باستكمال جلسات العمل أو التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة رغم مرور الوقت واقتراب حلول شهر رمضان إذ يتبقى أقل من 3 أشهر فقط، ليكون موقف غادة عبد الرازق من التواجد في منافسات رمضان 2025 معلق حتى الآن.
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https://www.instagram.com/p/DAoBOjaMAya/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وقدّمت غادة عبدالرازق في موسم دراما رمضان الماضي 2024، مسلسل "صيد العقارب"، وشارك في بطولته: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، رحاب عرفة، ريم المصري. والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.
يمكنك قراءة أيضاً.. قصة غادة عبد الرازق مع تحويل الأفلام الكلاسيكية إلى مسلسلات
فيما تواجدت غادة عبد الرازق سينمائياً هذا العام خلال فيلم"تاني تاني" الذي عُرض في مايو الماضي، وعادت به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، وشارك في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل .
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».