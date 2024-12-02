غادة عبد الرازق تستعد للكريسماس مبكراً.. هكذا ظهرت

غادة عبد الرازق تستعد لاحتفالات الكريسماس

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موقف غادة عبد الرازق من رمضان 2025 مُعلق

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - بدأت الفنانةالاستعدادات لاحتفالات الكريسماس مبكراً، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستغرام" صورة تظهر بها وهي ترتدي جمبسوت أحمر أنيقاً مع حقيبة يد بنفس اللون الذي يتناسب مع أجواءكما شاركت غادة عبد الرازق بصورة لكلبها الأليف أيضاً والذي يدعى "كوكي"، وعلقت على الصور: "أنا وكوكي بنستعد للكريسماس والسنة الجديدة من دلوقتي" لتبدأ التهاني من أصدقائها الفنانين ومتابعيها على السوشيال ميديا، لاسيما وأن غادة اعتادت على مشاركة متابعيها بلحظات من قضائها المناسبات والاحتفالات وخاصة الكريسماس الذي تقضية خارج مصر دائماً.وكانتقد أعلنت في مطلع أكتوبر الماضي عن بدء تحضيرات مسلسلها الجديد "" الذي تعيد فيه تقديم أحداث الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وقامت ببطولته تحية كاريوكا وشكري سرحان وشادية، ويُعَد من كلاسيكيات السينما المصرية. حيث نشرت صورة من جلسات العمل مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرجة نادين خادين قبل اعتذارها والاستعانة بالمخرج أحمد حسن.يمكنكِ قراءة.. نجمات عربيات تألقن في أسبوع باريس للموضة بإطلالات ساحرةورغم إعلانوالشركة المنتجة على بدء تحضيرات المسلسل لعرضه في موسم دراما رمضان 2025 إلا أن العمل لم يتم اتخاذ فيه أي خطوات إنتاجية حتى الآن، سواء باستكمال جلسات العمل أو التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة رغم مرور الوقت واقتراب حلول شهر رمضان إذ يتبقى أقل من 3 أشهر فقط، ليكون موقف غادة عبد الرازق من التواجد في منافسات رمضان 2025 معلق حتى الآن.وقدّمتفي موسم دراما، مسلسل ""، وشارك في بطولته: رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، رحاب عرفة، ريم المصري. والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.يمكنك قراءة أيضاً.. قصة غادة عبد الرازق مع تحويل الأفلام الكلاسيكية إلى مسلسلاتفيما تواجدتسينمائياً هذا العام خلال فيلم"" الذي عُرض في مايو الماضي، وعادت به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، وشارك في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل .لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».