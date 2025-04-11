شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يصاب بعض الناس بارتفاع ضغط الدم أبدًا؟ 5 معلومات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ملايين الأشخاص حول العالم، وهو سبب رئيسي لأمراض القلب والسكتات الدماغية، وإذا تُرك دون علاج، فقد يُعرضك ارتفاع ضغط الدم لخطر جسيم، ولأن هذه الحالة لا تظهر عليها أي علامات أو أعراض، فقد لا يعلم الشخص بإصابته بها، وهذا أيضًا أحد أسباب تسمية خبراء الصحة له بـ"القاتل الصامت"، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يُقدر بنحو 46% من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون إصابتهم به، ومع ذلك، لا يصاب بعض الأشخاص بارتفاع ضغط الدم قط، لأسباب مختلفة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

يحدث ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية بشكل مفرط (140/90 مم زئبق أو أعلى)، حيث إن ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 مم زئبق، ويختلف ضغط دمك على مدار اليوم حسب أنشطتك، ويُشخص ارتفاع ضغط الدم عندما يكون أعلى من المعدل الطبيعي باستمرار.

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة ضغط الدم على جدران الشرايين مرتفعة باستمرار، حيث يُلحق هذا الضغط الضرر بالشرايين مع مرور الوقت، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأمراض القلب.

لماذا لا يُصاب بعض الأشخاص بارتفاع ضغط الدم أبدًا؟

ورغم شيوع ارتفاع ضغط الدم، إلا أن بعض الأفراد لا يُصابون به لأن نمط حياتهم صحى، حيث يتأثر ارتفاع ضغط الدم بتفاعل معقد لعوامل مُعينة، منها التقدم في السن، والوراثة، وزيادة الوزن أو السمنة، وقلة النشاط البدني، وتناول كميات كبيرة من الملح في الطعام، وغيرها، والأشخاص الذين ورثوا سمات تحميهم من ارتفاع ضغط الدم تقل لديهم احتمالية الإصابة به كما أن خيارات نمط الحياة تؤثر بشكل كبير على احتمالية الإصابة به من عدمها.

كيف يُمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم هو مفتاح الأمراض المميتة، وبالتالي فإن السيطرة عليه هي أفضل طريقة للوقاية من الأمراض الخطيرة، وإليك بعض النصائح المدعومة علميًا للوقاية من ارتفاع ضغط الدم طوال عمرك:

حمية داش DASH (النهج الغذائى لوقف ارتفاع ضغط الدم)

حمية داش، هي خطة غذائية متوازنة يمكن أن تساعدك على خلق حياة صحية للقلب، وقد تم تسميتها "أفضل نظام غذائي صحي للقلب" و "أفضل نظام غذائي لارتفاع ضغط الدم" من قبل الولايات المتحدة News & World Report في عام 2025، ليس عليك دمج أطعمة خاصة في هذه الخطة، بل ينصب التركيز هنا بدلاً من ذلك على تحقيق الأهداف الغذائية اليومية والأسبوعية، وتتضمن خطط DASH وجبات غنية بالعناصر الغذائية تتضمن الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، وتشمل الأسماك والدواجن والفاصوليا والمكسرات والزيوت الصحية، كما يمكنك الحد من تناول اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم والمشروبات المحلاة بالسكر والحلويات والصوديوم للحفاظ على الكوليسترول السيئ LDL تحت السيطرة.

حافظ على نشاطك البدنى

احرص على ممارسة نشاط بدنى لمدة 30 دقيقة، ثلاث مرات في اليوم، حيث أن النشاط البدني يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويمكنك ممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية المعتدلة في معظم أيام الأسبوع، كما يمكن أن يُساعد المشي أو ركوب الدراجات أو الرقص.

الإقلاع عن التدخين

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالإقلاع عن التدخين، لأنه يرفع ضغط الدم، ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

حافظ على وزن صحي

تُسرّع زيادة الوزن أو السمنة، من احتمالية إصابتك بارتفاع ضغط الدم، لذلك فإن الحفاظ على وزن مثالي يُقي من العديد من الأمراض، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالتحدث مع الطبيب الخاص بك حول طرق الوصول إلى وزن صحي، واختيار أطعمة صحية وممارسة نشاط بدني منتظم.

قلل من الصوديوم أو الملح

قد يؤدي تناول الكثير من الأطعمة المالحة إلى ارتفاع ضغط الدم، وتوصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بالحفاظ على أقل من جرامين يوميًا، ومن المهم أيضًا تجنب الإفراط فى ملح الطعام، وتحقق من ملصقات الأطعمة المصنعة (مثل الصلصات واللحوم الباردة والوجبات الخفيفة)، واحرص على تناول الوجبات المطبوخة منزليًا قد يكون مفيدًا.