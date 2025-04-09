شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب أن تؤجل النظر إلى هاتفك عند الاستيقاظ من النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

ما أول شيء تفعله عند استيقاظك؟ إذا كانت إجابتك "أتفقد هاتفي"، فأغلبنا يمد يده بشكل غريزي نحو شاشة الهاتف بمجرد أن نفتح أعيننا – سواء لتصفح الإشعارات، أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، أو الانغماس في مواقع التواصل الاجتماعي لكن المفاجأة هي أن ضرر هذه العادة قد يفوق نفعها بكثير، ويحث الخبراء الآن على بدء يومنا دون استخدام الشاشات، وذلك لأسباب وجيهة، فمن صفاء الذهن إلى تحسين المزاج، يمكن للتخلي عن الهاتف في اللحظات الأولى من الاستيقاظ أن يمهد الطريق ليوم أكثر صحة وتركيزًا، وفقا لموقع تايمز ناو.

ماذا يحدث عندما تتفقد هاتفك أولاً؟

وفقًا للدكتورة نيكول بيندرز-هادي، طبيبة نفسية مقيمة في نيويورك، فإن "تفقد هاتفك فور الاستيقاظ يزيد من التوتر ويهيئ عقلك للتشتت، فهو يدفعك إلى حالة من الانفعال بدلًا من الهدوء والمبادرة."

إليك آلية عمل ذلك:

-ارتفاع الكورتيزول: تكون مستويات الكورتيزول لديك أعلى بشكل طبيعي في الصباح، والتعرض لمحتوى مرهق – مثل رسائل البريد الإلكتروني العاجلة أو الأخبار السلبية – يمكن أن يدفعها إلى الارتفاع أكثر، مما يؤدي إلى الشعور بالقلق أو التهيج طوال اليوم.

- تحفيز الدوبامين: تحفز الهواتف نظام المكافأة في الدماغ. يمنح تصفح انستجرام أو تيك توك دفعات قصيرة من الدوبامين، لكن التعرض المتكرر لذلك يقلل من الشعور بالرضا ويزيد من الرغبة الشديدة، مما يعطل دورات الانتباه الطبيعية.

-فرط المعلومات: الانشغال برسائل البريد الإلكتروني أو الأخبار أو الرسائل أولاً يرهق الدماغ قبل أن يستعيد نشاطه بعد نوم عميق. هذا قد يضعف الأداء الإدراكي ويزيد من إرهاق اتخاذ القرارات.

لماذا يعتبر التخلص من السموم الرقمية ضروريًا في الصباح؟

وجدت دراسة أجرتها شركة IDC للأبحاث أن 80% من مستخدمي الهواتف الذكية يتفقدون أجهزتهم خلال 15 دقيقة من الاستيقاظ. يرتبط هذا التعرض المبكر للشاشة بزيادة التعب أثناء النهار، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع اليقظة.

وأشارت دراسة أخرى نشرت في مجلة Computers in Human Behavior إلى أن الأشخاص الذين يؤجلون استخدام الهاتف في الصباح يشعرون بتحسن ملحوظ في حالتهم المزاجية وانخفاض مستويات التوتر لديهم.

أوضح الدكتور أندرو هوبرمان، عالم الأعصاب بجامعة ستانفورد، قائلاً: "إن تأخير التفاعل الرقمي يساعد الدماغ على الانتقال من حالة موجات ثيتا الدماغية البطيئة أثناء النوم إلى موجات بيتا الأكثر تركيزًا بشكل طبيعي وسلاسة."

وأضافت: "هذا يدعم تحسين تنظيم المزاج والذاكرة والوضوح الذهني."

ما الذي يمكنك فعله بدلًا من ذلك؟

- استيقظ ببطء ووعي: ابدأ يومك بخمس إلى عشر دقائق من التمدد، أو التنفس العميق، أو ببساطة مراقبة أفكارك، هذا يرسخ الهدوء ليومك."

-ابدأ بالترطيب: يحتاج دماغك إلى الماء بعد ساعات من النوم. شرب كوب من الماء قبل تفقد هاتفك يرطب خلاياك وينشط عملية الأيض لديك.

-ضع حدودًا رقمية: خصص أول 30 إلى 60 دقيقة من يومك لتكون خالية من الشاشات. استغل هذا الوقت لتدوين يومياتك، أو المشي، أو الاستمتاع بوجبة إفطار هادئة.

- استخدم منبهًا تقليديًا: إن إبقاء هاتفك خارج غرفة النوم أو استخدام منبه تقليدي يمكن أن يقلل من إغراء تصفح الهاتف أول شيء في الصباح.

- اختر التعرض للضوء الطبيعي: افتح ستائرك أو اخرج. يساعد الضوء الطبيعي على تنظيم إيقاعك اليومي وينبه جسمك إلى أن وقت الاستيقاظ قد حان، دون الحاجة إلى التحفيز من خلال الشاشة.

من يستفيد أكثر من التخلص من السموم الرقمية في الصباح؟

-الطلاب والمراهقون: يساعد تأخير استخدام الأجهزة الرقمية على تحسين التركيز وتقليل الشعور بالتعب الناتج عن المقارنة الاجتماعية.

- العاملون المحترفون: إن بدء اليوم دون تفقد رسائل البريد الإلكتروني يسمح بالتخطيط الاستراتيجي وزيادة الإنتاجية.

-الأفراد الذين يعانون من تحديات في الصحة العقلية: بالنسبة لأولئك الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب، فإن تجنب الشاشات في الصباح يمكن أن يمنع تدهور الحالة المزاجية الناتج عن المحتوى السلبي أو التحميل الزائد للمعلومات عبر الإنترنت.



