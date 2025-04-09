شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة الغدة الدرقية الحامل.. 4 طرق للسيطرة على مستوياتها الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

زيادة مستويات الغدة الدرقية أثناء الحمل يمكن أن تؤثر على صحة الأم والطفل الذي لم يولد بعد، ووفقا لموقع thehealthsite سنتعرف على مستوى الغدة الدرقية المناسب أثناء الحمل.

قد تواجه النساء مشاكل الغدة الدرقية أثناء الحمل، والتي يمكن أن تكون خطيرة على الأم والطفل، فارتفاع مستوى هرمون الغدة الدرقية أثناء الحمل يؤثر على النمو العقلي للطفل، وهناك نوعان من الغدة الدرقية، الأول قصور الغدة الدرقية والثاني فرط نشاط الغدة الدرقية، وفي حالة قصور الغدة الدرقية تنتج الغدة الدرقية كمية أقل من الهرمونات، وفي هذا، يمكن رؤية أعراض مثل التورم في الوجه، والتعب، ومشكلة الإمساك، وزيادة الوزن، وتشنجات الجسم وما إلى ذلك، و في حين أنه في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية تنتج الغدة الدرقية هرمونات أكثر من المطلوب، و في هذه الحالة، يمكن رؤية أعراض مثل التعرق، وضعف البصر، واضطراب المعدة، وفقدان الوزن، والدوخة، وقلة الجوع أو زيادته وما إلى ذلك.



الدكتور راؤول مانشاندا، طبيب أمراض النساء، معهد PSRI، نيودلهي، حدد ما هو المستوى الطبيعي للغدة الدرقية أثناء الحمل؟ ومعدلها الطبيعي أثناء الحمل.

قائلا: يجب أن يكون المستوى الطبيعي للغدة الدرقية أثناء الحمل 0.4-4، كما يجب أن لا تقل مستويات الغدة الدرقية في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل عن 0.1 ملي ، ولا تزيد عن 2.5 ملي ، فيجب ألا تقل مستويات الغدة الدرقية في الثلث الثاني من الحمل عن 0.2 ولا تزيد عن 3.0 ، بينما في الثلث الثالث من الحمل يجب ألا يقل مستوى الغدة الدرقية عن 0.3 ولا يزيد عن 3.0 .

كيفية فحص الغدة الدرقية أثناء الحمل؟

إذا كنت ترغبين في إجراء اختبار الغدة الدرقية أثناء الحمل، فيمكنك إجراء اختبار TSH إذا لاحظت أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية. هذا هو اختبار الدم، والذي إذا ظهر مستوى TSH طبيعيًا، فقد يكون لديك فرط نشاط الغدة الدرقية، وينصح الأطباء بتناول أدوية مضادة للغدة الدرقية لموازنة مستويات الهرمونات في الجسم، ويظل طفلك آمنًا تمامًا بتناول هذا الدواء.

الغدة الدرقية أثناء الحمل قد تؤذي الجنين، تعرفي على أعراضها وطرق الوقاية منها:

للسيطرة على الغدة الدرقية أثناء الحمل، يجب عليك تناول الدواء الذي يصفه الطبيب بانتظام. لا تهملي تناول دواء الغدة الدرقية حتى ولو ليوم واحد أثناء الحمل، لأن هذا الإهمال قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الغدة الدرقية لديك.

كما تتعرض النساء للتوتر أثناء الحمل، مما يزيد من هرمون الكورتيزول. ونتيجة لهذا يبدأ مستوى الغدة الدرقية أيضًا في الارتفاع. لذلك، لا تدع التوتر يسيطر عليك، ولتقليله، اجعل ممارسة التمارين الرياضية واليوجا جزءًا من روتينك اليومي.

للسيطرة على الغدة الدرقية، قومى بزيادة تناول اليود، ومن أهم الأطعمة الغنية به الأسماك.

