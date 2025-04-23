شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد إصابة الطفل بمشكلة في الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

معدة الأطفال بشكل خاص تتأثر بعوامل كثيرة قد تجعلها عرضة للأمراض أو الاضطرابات، لا تهمل أى نوع من الاضطرابات الهضمية التى يعانيها طفلك، فعلى كل أم أن تكون على دراية تامة وانتباه لما يمكن أن يصيب معدة طفلها، وتنتبه للعلامات الدقيقة التى تؤكد وجود مشكلة مرضية بها.

علامات تؤكد وجود مشكلة معوية بأمعاء طفلك

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ميدسين نت الطبي، فإن هناك الكثير من العلامات التي تظهر على الطفل وتشير إلى إصابته بمشكلة في الأمعاء، والتي من بينها:

ـ السعال المفرط، لعله من أهم العلامات التي قد تظهر مثل السعال الشديد أو الكثير ثم التقيؤ بعد الرضاعة.

ـ انتفاخات في البطن، خاصة بعد تناول الطعام، فإذا كان البطن صلبًا ويشعر الطفل بانتفاخ به أو تشعر الأم بهذا الانتفاخ ظاهريًا وبصلابة البطن، يكون السبب هو الغازات، وبالتالي تشير إلى اضطراب هضمي.

ـ كثرة البصق أو الارتجاع المعدي المريئي، وهو يحدث كثيرًا في حالات اضطرابات الأمعاء.

ـ الفواق أو الزغطة من العلامات التي تؤكد إصابة طفلك بمشكلة في الجهاز الهضمي، خاصة إذا كانت مستمرة، وغالبا ما يصاحب الألم في المعدة.

ـ المغص أبرز وأهم العلامات التي تؤكد إصابة طفلك بمشكلة في الجهاز الهضمي والمعدة، فقد تخلف حساسية الحليب والحساسية المفرطة للغازات هذا المغص الذي يصيب بعض الأطفال، لذا هو من العلامات الهامة.

ـ النزيف أثناء التبرز، وينصح التقرير بضرورة عرض الطفل على الطبيب المختص الذي يشخص حالة الأمعاء والمشكلة التي يعاني منها الطفل، سواء في مرحلة الرضاعة أو بعدها، للتخلص التدريجي والسليم من المغص ومشكلات البطن والمعدة.