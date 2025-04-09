عادات صحية تُحافظ على أسنان طفلك من الأشهر الأولى وحتى سن المراهقة: تابعيها واهتمي بها

فم الطفل منذ الولادة وحتى مرحلة التسنين

رضيع يتناول لبن الزجاجة وهو نائم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 05:51 صباحاً - عناية الأم بأسنان أطفالها من الأمور الأساسية التي تؤثر على صحتهم العامة وجودة حياتهم في المستقبل، لهذا عليها الاهتمام بصحة فم وأسنان طفلها منذ الأشهر الأولى لولادته، والاستمرار حتى مرحلة المراهقة؛ لضمان نمو صحي وسليم للأسنان الدائمة.في هذا التقرير تناقش الدكتورة مها الحسيني أستاذة طب الأسنان كيفية، مع شرح لبعض العادات التي يجب تجنبها والصحية التي يجب اتباعها.على الرغم من أن الطفل يولد بدون أسنان ظاهرة، فإن صحة فمه تحتاج إلى رعاية منذ الولادة، ويتمثل هذا في:يجب مسح لثة الطفل بقطعة قماش نظيفة أو شاش مبلل بالماء الدافئ بعد كل رضعة؛ لإزالة بقايا الحليب ومنع تراكم البكتيريا.النوم مع زجاجة الرضاعة قد يؤدي إلى ما يطلق عليه؛ تسوس الرضاعة، وهو تسوس يصيب الأسنان اللبنية عند ظهورها.حيث يساعد الفلورايد في تقوية الأسنان، ويمكن الحصول عليه من مياه الشرب أو مكملات الفلورايد بعد استشارة الطبيب.

متى يمسك الطفل الرضّاعة؟ وخطوات لتنمية مهاراته

مرحلة التسنين والعناية بالأسنان اللبنية

طفل في مرحلة التسنين

العناية بأسنان الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة (3-6 سنوات)

استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد:

تعليم الطفل كيفية تنظيف أسنانه:

استخدام خيط الأسنان:

الاهتمام بنظام غذائي صحي:

زيارة طبيب الأسنان بانتظام:

العناية بأسنان الطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة (7-12 سنة)

زيارة الطبيب بانتظام

تشجيع الطفل على تنظيف أسنانه بانتظام، بمعنى أن يستمر الطفل في تنظيف أسنانه بمعجون الفلورايد، واستخدام خيط الأسنان.

الحفاظ على العادات الغذائية الصحية، بالتقليل من تناول السكريات والمشروبات الغازية التي تسبب تسوس الأسنان.

مراقبة ظهور الأسنان الدائمة؛ فقد يحتاج الطفل إلى تدخلات تقويمية في حال وجود مشاكل في اصطفاف الأسنان.

استخدام الحماية عند ممارسة الرياضة، بمعنى إذا كان الطفل يمارس رياضات عنيفة، فمن الأفضل استخدام واقٍ للفم لحماية الأسنان من الكسور.

خطوات للعناية بأسنان المراهقين (13-18 سنة)

غسل وتنظيف الأسنان بانتظام

الاستمرار في العادات الصحية، بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يومياً، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام.

مراقبة صحة اللثة والتهاباتها، فهذه الالتهابات تحدث بسبب الإهمال في العناية بالفم.

التقليل من العادات السيئة، وتكون بتجنب التدخين، أو مضغ العلكة السكرية، أو الإفراط في تناول المشروبات الغازية.

التقويم والعلاجات التجميلية؛ إذا كان المراهق يحتاج إلى تقويم الأسنان، فيجب متابعة ذلك مع طبيب الأسنان.

نصائح عامة للحفاظ على صحة أسنان الطفل في جميع المراحل

خطورة الإفراط في تناول السكريات

التأكد من شرب الماء الكافي، فالماء يساعد على تنظيف الفم وتقليل تراكم البكتيريا. الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم؛ مثل الحليب والزبادي لتعزيز قوة الأسنان. التوعية بأهمية العناية بالفم والأسنان، بتوجيه الأطفال والمراهقين لأهمية الأسنان في الصحة العامة والمظهر. مكافأة الطفل على العادات الصحية، ويمكن استخدام المكافآت المعنوية لتعزيز سلوكيات العناية بالأسنان. إجراء فحوصات دورية عند طبيب الأسنان، فهذا الفحص المنتظم يساعد في اكتشاف المشكلات في وقت مبكر وعلاجها بسهولة.

يبدأ التسنين عادةً بين عمر 6 إلى 12 شهراً، وهنا يبدأ الطفل في الشعور بعدم الراحة؛ لهذا إليكِ بعض النصائح:يمكن أن تساعد العضاضات المبرّدة في تهدئة آلام التسنين.بمجرد ظهور الأسنان، يجب تنظيفها بفرشاة أسنان ناعمة وماء فقط، دون معجون الأسنان حتى عمر سنتين.تجنب إعطاء الطفل الأطعمة والمشروبات السكرية التي يمكن أن تسبب التسويس.يفضل أن تكون أول زيارة لطبيب الأسنان عند عمر السنة؛ لمتابعة صحة الفم والأسنان.خلال هذه المرحلة، يجب تعزيز العادات الصحية للعناية بالأسنان مثل:منذ بلوغ الطفل عمر السنتين، يمكن استخدام كمية صغيرة بحجم حبة الأرز من معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد.إذ يجب تشجيع الطفل على تنظيف الأسنان مرتين يومياً لمدة دقيقتين.بمجرد أن تتلامس الأسنان، يجب تعليم الطفل استخدام خيط الأسنان بلطف.ويتم ذلك بتقليل الحلويات والمشروبات الغازية والاعتماد على الفواكه والخضروات.يجب إجراء فحص دوري كل 6 أشهر؛ للتأكد من صحة الأسنان واكتشاف أي مشاكل مبكراً.في هذه المرحلة، يبدأ الطفل في فقدان أسنانه اللبنية واستبدالها بالأسنان الدائمة.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.