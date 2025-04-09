عادات صحية تُحافظ على أسنان طفلك من الأشهر الأولى وحتى سن المراهقة: تابعيها واهتمي بها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 05:51 صباحاً - عناية الأم بأسنان أطفالها من الأمور الأساسية التي تؤثر على صحتهم العامة وجودة حياتهم في المستقبل، لهذا عليها الاهتمام بصحة فم وأسنان طفلها منذ الأشهر الأولى لولادته، والاستمرار حتى مرحلة المراهقة؛ لضمان نمو صحي وسليم للأسنان الدائمة.
في هذا التقرير تناقش الدكتورة مها الحسيني أستاذة طب الأسنان كيفية العناية بأسنان الطفل حتى سن المراهقة، مع شرح لبعض العادات التي يجب تجنبها والصحية التي يجب اتباعها.على الرغم من أن الطفل يولد بدون أسنان ظاهرة، فإن صحة فمه تحتاج إلى رعاية منذ الولادة، ويتمثل هذا في:
تنظيف اللثة: يجب مسح لثة الطفل بقطعة قماش نظيفة أو شاش مبلل بالماء الدافئ بعد كل رضعة؛ لإزالة بقايا الحليب ومنع تراكم البكتيريا.
تجنب نوم الطفل بزجاجة الحليب: النوم مع زجاجة الرضاعة قد يؤدي إلى ما يطلق عليه؛ تسوس الرضاعة، وهو تسوس يصيب الأسنان اللبنية عند ظهورها.
التأكد من حصول الطفل على كمية كافية من الفلورايد: حيث يساعد الفلورايد في تقوية الأسنان، ويمكن الحصول عليه من مياه الشرب أو مكملات الفلورايد بعد استشارة الطبيب.يبدأ التسنين عادةً بين عمر 6 إلى 12 شهراً، وهنا يبدأ الطفل في الشعور بعدم الراحة؛ لهذا إليكِ بعض النصائح:
استخدام العضاضات الباردة: يمكن أن تساعد العضاضات المبرّدة في تهدئة آلام التسنين.
تنظيف الأسنان اللبنية: بمجرد ظهور الأسنان، يجب تنظيفها بفرشاة أسنان ناعمة وماء فقط، دون معجون الأسنان حتى عمر سنتين.
تقليل السكريات: تجنب إعطاء الطفل الأطعمة والمشروبات السكرية التي يمكن أن تسبب التسويس.
زيارة طبيب الأسنان مبكراً: يفضل أن تكون أول زيارة لطبيب الأسنان عند عمر السنة؛ لمتابعة صحة الفم والأسنان.في هذه المرحلة، يبدأ الطفل في فقدان أسنانه اللبنية واستبدالها بالأسنان الدائمة.في مرحلة المراهقة، يكون للأسنان الدائمة دور رئيسي في المظهر العام والصحة العامة، لهذا لابد من:
في هذا التقرير تناقش الدكتورة مها الحسيني أستاذة طب الأسنان كيفية العناية بأسنان الطفل حتى سن المراهقة، مع شرح لبعض العادات التي يجب تجنبها والصحية التي يجب اتباعها.
فم الطفل منذ الولادة وحتى مرحلة التسنين
تنظيف اللثة: يجب مسح لثة الطفل بقطعة قماش نظيفة أو شاش مبلل بالماء الدافئ بعد كل رضعة؛ لإزالة بقايا الحليب ومنع تراكم البكتيريا.
تجنب نوم الطفل بزجاجة الحليب: النوم مع زجاجة الرضاعة قد يؤدي إلى ما يطلق عليه؛ تسوس الرضاعة، وهو تسوس يصيب الأسنان اللبنية عند ظهورها.
التأكد من حصول الطفل على كمية كافية من الفلورايد: حيث يساعد الفلورايد في تقوية الأسنان، ويمكن الحصول عليه من مياه الشرب أو مكملات الفلورايد بعد استشارة الطبيب.
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مرحلة التسنين والعناية بالأسنان اللبنية
استخدام العضاضات الباردة: يمكن أن تساعد العضاضات المبرّدة في تهدئة آلام التسنين.
تنظيف الأسنان اللبنية: بمجرد ظهور الأسنان، يجب تنظيفها بفرشاة أسنان ناعمة وماء فقط، دون معجون الأسنان حتى عمر سنتين.
تقليل السكريات: تجنب إعطاء الطفل الأطعمة والمشروبات السكرية التي يمكن أن تسبب التسويس.
زيارة طبيب الأسنان مبكراً: يفضل أن تكون أول زيارة لطبيب الأسنان عند عمر السنة؛ لمتابعة صحة الفم والأسنان.
العناية بأسنان الطفل بمرحلة الطفولة المبكرة (3-6 سنوات)خلال هذه المرحلة، يجب تعزيز العادات الصحية للعناية بالأسنان مثل:
استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد:منذ بلوغ الطفل عمر السنتين، يمكن استخدام كمية صغيرة بحجم حبة الأرز من معجون الأسنان المحتوي على الفلورايد.
تعليم الطفل كيفية تنظيف أسنانه:إذ يجب تشجيع الطفل على تنظيف الأسنان مرتين يومياً لمدة دقيقتين.
استخدام خيط الأسنان:بمجرد أن تتلامس الأسنان، يجب تعليم الطفل استخدام خيط الأسنان بلطف.
الاهتمام بنظام غذائي صحي:ويتم ذلك بتقليل الحلويات والمشروبات الغازية والاعتماد على الفواكه والخضروات.
زيارة طبيب الأسنان بانتظام:يجب إجراء فحص دوري كل 6 أشهر؛ للتأكد من صحة الأسنان واكتشاف أي مشاكل مبكراً.
العناية بأسنان الطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة (7-12 سنة)
- تشجيع الطفل على تنظيف أسنانه بانتظام، بمعنى أن يستمر الطفل في تنظيف أسنانه بمعجون الفلورايد، واستخدام خيط الأسنان.
- الحفاظ على العادات الغذائية الصحية، بالتقليل من تناول السكريات والمشروبات الغازية التي تسبب تسوس الأسنان.
- مراقبة ظهور الأسنان الدائمة؛ فقد يحتاج الطفل إلى تدخلات تقويمية في حال وجود مشاكل في اصطفاف الأسنان.
- استخدام الحماية عند ممارسة الرياضة، بمعنى إذا كان الطفل يمارس رياضات عنيفة، فمن الأفضل استخدام واقٍ للفم لحماية الأسنان من الكسور.
خطوات للعناية بأسنان المراهقين (13-18 سنة)
- الاستمرار في العادات الصحية، بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يومياً، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام.
- مراقبة صحة اللثة والتهاباتها، فهذه الالتهابات تحدث بسبب الإهمال في العناية بالفم.
- التقليل من العادات السيئة، وتكون بتجنب التدخين، أو مضغ العلكة السكرية، أو الإفراط في تناول المشروبات الغازية.
- التقويم والعلاجات التجميلية؛ إذا كان المراهق يحتاج إلى تقويم الأسنان، فيجب متابعة ذلك مع طبيب الأسنان.
نصائح عامة للحفاظ على صحة أسنان الطفل في جميع المراحل
- التأكد من شرب الماء الكافي، فالماء يساعد على تنظيف الفم وتقليل تراكم البكتيريا.
- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم؛ مثل الحليب والزبادي لتعزيز قوة الأسنان.
- التوعية بأهمية العناية بالفم والأسنان، بتوجيه الأطفال والمراهقين لأهمية الأسنان في الصحة العامة والمظهر.
- مكافأة الطفل على العادات الصحية، ويمكن استخدام المكافآت المعنوية لتعزيز سلوكيات العناية بالأسنان.
- إجراء فحوصات دورية عند طبيب الأسنان، فهذا الفحص المنتظم يساعد في اكتشاف المشكلات في وقت مبكر وعلاجها بسهولة.