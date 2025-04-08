شكرا لقرائتكم خبر عن دايت الشوربة.. هل يعتبر نظاما صحيا لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

رجيم الحساء أو رجيم الشوربة هو نظام غذائي أو حمية غذائية أصبحت منتشرة في الوقت الحالي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن.

ما هو نظام الحساء الغذائي

حمية الحساء هي حمية تحتوي بشكل جزئي أو كلي على حساء الخضار المصنوع من الورق والملفوف أو الكرنب. هذا النوع من الحميات الغذائية يتناول فيها أصحابها الحساء في كل وجبة دون أطعمة أخرى. البعض يضيف بعض مصادر البروتين الخالي من الدهون مثل صدور الدجاج المشوية أو الفاصوليا أو حصة من الخضراوات. تلك الحمية منخفضة السعرات الحرارية تعمل على خسارة البعض الوزن خلال حوالي 10 أيام، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع لايف سترونج الطبى.

أنواع رجيم الحساء

- حساء الكرنب: هذا النوع من الرجيم له مجموعة من الأنواع فهناك من يهتم بحساء الخضار لمدة 10 أيام.

- الحساء المعلب: بعض من يتبعون هذه الحمية يستخدمون أنواع الشوربة المعلّبة ويستخدمون النوع الذي لا يحتوي على السعرات الحرارية العالية أو كريمة أو جبن.

- النوع الآخر يتعلق بمن يعتمد على الحساء وبجانبه نسبة من الخضراوات أو الفاكهة أو البروتين للشعور بالشبع.

ماذا يمكنك أن تأكل أثناء اتباعك لحمية الحساء

يمكنك إضافة بعض الإضافات البسيطة للغاية من الخضراوات أو الفاكهة أو البروتين أو الأرز البني أو الفاصوليا أو التوفو.

الأطعمة الممنوعة في حمية الحساء

- الأطعمة النشوية مثل الخبز أو المكرونة أو البطاطس.

- بعض منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي أو الجبن.

سلبيات رجيم الشوربة

- يعد هذا النوع من الرجيم من الأنظمة الغذائية القاسية التي تقلل السعرات الحرارية بشكل كبير.

- نظام يحتوي على السوائل بشكل أكبر من التغذية وبالتالي قد يستنزف الطاقة.

- أما أقصى الحذر في السعرات الحرارية أمر غير صحي لدى الكثير من الأشخاص وقد يؤثر على أنسجة العضلات.

- نظام غذائي غير متوازن ويفتقر للمعادن والفيتامينات المهمة.

- قد يكون غنيًا بالصوديوم نتيجة الاعتماد على الحساء بكل أنواعه.

- الشعور بالحرمان لدى البعض وبالتالي قد يصابون بالنهم بعد ذلك.

فوائد رجيم الشوربة

- الحصول على الكثير من الألياف مما يعزز النظام الهضمي.

- الشعور بفقدان الوزن بشكل جيد.

- يمكنك ببعض الإضافات أن تجعل نظامك الغذائي صحيًا بالاعتماد على الشوربة بشكل جزئي وليس كلي.