امتناع الطفل عن الرضاعة الطبيعية: ما بين الأسباب والأعراض وطرق العلاج

حليب الأم هو الغذاء المتوازن

حليب الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:19 صباحاً - هناك الكثير من الأسباب الشائعةة، تتفاوت ما بين الشعور بألم أو انزعاج بسبب التسنين أو الإصابة بالقلاع أو قرحة الزكام، كما يمكن أن تسبب عدوى الأذن الشعور بالألم أثناء المص أو الاستلقاء على جانب واحد، وهو يرضع رضاعة طبيعية، وهذا يسبب قلقاً وانزعاجاً للأم بطبيعة الحال، بل يثير الشكوك والتساؤلات في قلبها؛ فهل يرغب الرضيع في الفطام؟ هل لبن الثدي غير كافٍ؟في التقرير التالي تحاول"الخليج 365" معرفة أسباب قلة الرضاعة عند حديثي الولادة.. لمعالجتها والتسريع بعودة الرضيع لصدر أمه، اللقاء والدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال؛ لشرح الأسباب ووضع طرق للعلاج.يحتاج الأطفال الرُّضع في بداية حياتهم إلى تناول غذاء متوازن، يساعدهم على نُمو صحتهم في هذه المرحلة من حياتهم، ويستطيع الرضيع الحصول على هذا الغذاء من خلال حليب الأم أو الحليب الصناعي ولا ثالث لهما خاصة في الشهور الأولى من عمر الطفل؛ فالمعدة لم يكتمل نموها بعد، ولا تحتمل دخول الأطعمة الصلبة.

ماذا تعرفين عن مولودك: وزنه الطبيعي وطوله المثالي ومدى كفايته من حليب الأم؟

أسباب مرضية وراء قلة الرضاعة

طفل في مرحلة التسنين

الولادة المبكرة:

الأطفال الخدج:

تُعد من أكثر الأسباب الشائعة لقلة شرب الحليب لدى الأطفال الرضع؛ لأن الأطفال الخدج لم يكتمل نموهم بعد، وبالتالي تكون قدرتهم على امتصاص الحليب وابتلاعه ضعيفةً، ولم تتطور جيداً بعد.والمشكلات التي يولدون بها؛ مثل: التهابات الأذن، الإسهال، السعال ونزلات البرد، والتسنين، إضافة لوجود مشكلات أخرى كاليرقان أو صفار الجلد، أو وجود التهابات معوية، أو الإصابة بالهر بس، وبعد العلاج تصبح الرضاعة طبيعيةً.

أسرار التعامل مع بداية تسنين الرُّضَّع.. وكم يستمر الألم؟ ومتى ينتهي؟

حالات مرضية خطيرة:

قصور نشاط الغدة الدرقية ومشاكل بالقلب:

انتقال عدوى بكتيرية:

علاج قلة الرضاعة عند حديثي الولادة

رضيع على كتف أمه

فوائد الرضاعة الطبيعية

طفل يبكي ويشعر بالجوع

توفر الرضاعة الطبيعية أجساماً مضادةً تساعد الطفل على مقاومة الأمراض.

هضم حليب الأم أسهل من الحليب الصناعي، والأطفال الذين يعتمدون عليه لا يُصابون بالإمساك أو تراكم الغازات.

يقلل حليب الأم من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ في السنة الأولى من حياته.

يرفع حليب الأم من معدلات الذكاء لدى الرضيع، ويقوي من قدرته على الإدراك والتعلم.

يُقلل حليب الأم من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات في المستقبل، مثل: زيادة الوزن، والإصابة بالربو، وكذلك ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم، وسرطانات الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية.

تابع: أسباب أخرى لامتناع الطفل عن الرضاعة الطبيعية

كيفية التعامل مع قلة الرضاعة الطبيعية

ضُخي الحليب وفقاً لنفس جدول رضاعة طفلك؛ للحفاظ على مخزون الحليب، وقدميه باستخدام ملعقة أو قطارة أو قنينة الرضاعة.

قومي بتجربة جلسات مختلفة للرضاعة الطبيعية، وإذا كان طفلك مصاباً باحتقان الأنف، فإن سحب المخاط من أنفه قبل الرضاعة قد يسهّل الإرضاع.

جرّبي إرضاع طفلكِ بعيداً عن عوامل التشتيت، مع الحرص على احتضانه؛ إذ قد يجدد التلامس الجلدي بينكِ وبين طفلكِ اهتمامه بالرضاعة الطبيعية.

فكري: هل تشعرين بالتوتر؟ هل تتناولين أي أدوية جديدة؟ هل غيّرتِ نظامك الغذائي؟ هل تستخدمين نوعاً جديداً من العطر أو الصابون المعطر؟ هل يمكن أن تكوني حاملاً؟

استشيري طبيب طفلك إذا استمر امتناع الطفل عن الرضاعة الطبيعية لأكثر من بضعة أيام، أو تبللت حفاضاته بشكل أقل من المعتاد، فكل هذه الأعراض دلالات مرضية.

تذكري أن الأمراض المؤقتة من الممكن أن تجعل الرضاعة غير مريحة وحتى مؤلمة للرضع، وتشمل هذه الأمراض؛ الإسهال، التهابات الأذن، السعال ونزلات البرد، التسنين.

متى تلجأ الأم المرضعة لاستشارة الطبيب؟

طبيب يكشف على طفل رضيع

اطلبي عناية طبية فورية إذا ظهر على طفلك أي من العلامات التالية:

طفل بعمر 3 أشهر أو أقل، يعاني من حمى تزيد عن (37.8 درجة مئوية) يتقيأ المولود بعد كل رضعة، أو كان يتقيأ دماً. يعاني من سعال مع صعوبات في التنفس. يبكي باستمرار. لديه دم في البراز. هناك صوت صفير من أنفه. لا يحب اللمس.

العلاج في خطوات:

طفل يبدأ تناول الطعام الصلب

تغيير جدول التغذية؛ ليتكون من وجبات أصغر وأكثر توازناً.

إيجاد صيغة وخطة تغذية تناسب طفلك، إن كان السبب اشتباهاً في وجود حساسية تجاه الحليب، وقد يساعدك طبيبك.

رعاية طبية فورية، ونصيحة من طبيب الأطفال، عبر تجنب بعض الأمور، في الحالات الخطيرة .

التوقف عن تناول بعض الأدوية التي يمكن أن تختلط بحليب الثدي، مع الابتعاد عن المستويات العالية من التوتر، ما قد يجعل للبنك مذاقاً مختلفاً.

فحص ومراقبة دخول الأطعمة الصلبة، ومدى تقبل الرضيع لها بداية من الشهر السادس؛ خوفاً من حساسية بعضها.