شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس كبار السن.. الموت المفاجئ يصيب الشباب الأصحاء والرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه إذا كنت تعاني من نوبات الغثيان والحمى وآلام العضلات، فقد يكون من الخطأ افتراض أن جسمك كان يحارب العدوى، لكن الخبراء حذروا الآن من أن هذا قد يكون علامة تحذيرية كبيرة على أن حالة قلبية وراثية نادرة قد تكون على وشك الظهور.



توفيت بوبى ايجل "على اليسار"

وقالت الصحيفة، إن آلام الصدر وضيق التنفس هي علامات تحذيرية معروفة للسكتة القلبية - فقدان مفاجئ لجميع أنشطة القلب، والذي غالبًا ما يكون مميتًا، ومع ذلك، وفقًا للباحثين السويديين، فإن الخفقان والإغماء والغثيان وعلامات العدوى مثل آلام العضلات والحمى، هي أيضًا أعراض شائعة يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الموت المفاجئ غير المنتظم.

تؤثر هذه الحالة - عندما يموت شخص بسبب سكتة قلبية ولكن لا يمكن تحديد السبب - على حوالي 500 شخص في المملكة المتحدة كل عام، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF).

يأتي هذا بعد سلسلة من الحوادث التي شملت شبابًا من المفترض أنهم يتمتعون بلياقة بدنية وأصحاء، تعرضوا لانهيار دراماتيكي أثناء المباريات الرياضية أو تعرضوا لأحداث قلبية مميتة.

في أغسطس، توفيت بوبي إيجل، من واشنطن في تاين آند وير، بعد توقف قلبها، على الرغم من عدم وجود تاريخ معروف من المشاكل الصحية لديها، كانت طالبة الأزياء، البالغة من العمر 20 عامًا، عائدة إلى منزلها من نزهة مع كلبها استعدادًا لسهرة سينمائية مع أشقائها، عندما انهارت فجأة، وُصفت وفاتها لاحقًا بأنها متلازمة حزن مفاجئة.

حققت الرياضية الواعدة هدفها بتحطيم رقمها القياسي الشخصي في القفز الثلاثي قبل ساعات فقط - حيث أطلقت نفسها على ارتفاع 11.01 مترًا وحصلت على المركز الثاني في الفئة.

في حين أن بعض علامات التحذير من السهل اكتشافها - مثل آلام الصدر الشديدة - فإن البعض الآخر أكثر غموضًا ويصعب تحديده.

في الشهر الماضي، توفيت نجمة ألعاب القوى الواعدة ناتالي بلاك (19 عاما) أثناء نومها بعد ساعات فقط من التنافس في حدث جامعي لألعاب القوى، حيث حطمت رقمها القياسي الشخصي في الوثب الثلاثي، وفي الدراسة الجديدة، تتبع الباحثون 903 حالة من حالات الوفاة القلبية المفاجئة في السويد بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و36 عاما بين عامي 2000 و2010.

توصل الباحثون إلى أن متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم تشكل 22% من جميع الوفيات القلبية المفاجئة، وكانت حوالي ثلثي حالات متلازمة الموت المفاجئ (64 %) من الذكور، في حين بلغ متوسط العمر عند الوفاة 23 عاماً فقط.

وقال العلماء إن حوالي نصف (52 %) من جميع الحالات ظهرت عليهم الأعراض قبل وفاتهم، وأضافوا أن الأعراض الأكثر شيوعا كانت "خفقان القلب والإغماء والغثيان والقيء وعلامات مرتبطة بالمعاناة من عدوى".

وأظهرت النتائج، التي عرضت في المؤتمر السنوي لأمراض القلب الوقائية الذي تنظمه الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميلانو، أن 4.2 % من جميع الوفيات الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة تم نقلهم إلى المستشفى بعد الإغماء، وكان حوالي واحد من كل 25 (3.5%) قد دخل المستشفى في السابق بعد معاناته من التشنجات.

