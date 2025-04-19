لماذا يصاب بعض مرضى السكر بالزوائد الجلدية

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يمكن أن يؤثر السكر غير المُسيطر عليه على أجزاء مختلفة من الجسم، وقد يؤدي إلى مضاعفات مثل تلف الأعصاب، المعروف أيضًا باسم اعتلال الأعصاب السكري، ومشاكل في العين، تُعرف أيضًا باسم اعتلال الشبكية السكري، ومشاكل في الكلى، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة والمرحلة النهائية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر ارتفاع مستوى السكر في الدم أيضًا على الجلد، وهو أكبر عضو في الجسم، في بعض الحالات، قد يكون ظهور الزوائد الجلدية علامة مبكرة على الإصابة بمرض السكر.

ما هي علامات الجلد؟

الزوائد الجلدية وفقًا لموقع "onlymyhealth"، هي نتوءات صغيرة على الجلد، وعادةً ما تكون غير ضارة، وهي عادةً جلد ناعم متدلي، يظهر عادةً عند احتكاك الجلد بالجلد أو الملابس، على سبيل المثال، تحت الثديين، والجفون، والفخذ، وطيات الرقبة، وتحت الإبطين.وفقا لجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية (AADA) الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أو الحوامل، أو الذين لديهم جلد مترهل هم أكثر عرضة للإصابة بعلامات جلدية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر ومتلازمة التمثيل الغذائي، مثل ضغط دم مرتفع الأشخاص الذين يعانون من مستويات غير صحية من السكر في الدم، أو الدهون الزائدة حول الخصر، أو مستويات غير صحية من الكوليسترول، هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بعلامات الجلد.

لماذا يصاب بعض مرضى السكر بزوائد جلدية؟

وفقًا للتقرير، يُمكن أن يُؤدي ارتفاع مستويات الأنسولين إلى نموٍّ زائدٍ لخلايا الجلد، مما يُؤدي إلى تكوّن علامات جلدية، الأنسولين هرمون يُساعد الجسم على استخدام الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة.

تحدث مقاومة الأنسولين عندما لا يستخدم الجسم الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين المستويات التي يمكن أن تحفز نمو خلايا الجلد وتساهم في تكوين علامات الجلد.

يُشير التقرير إلى أن الزوائد الجلدية بحد ذاتها ليست خطيرة، إلا أن وجودها قد يُشير إلى سوء إدارة مستويات السكر في الدم، لذلك، ينبغي أن يُشجع اكتشاف هذه التغيرات الجلدية الناس على فحص مستويات السكر في الدم والتأكد من ضبطها. يُمكن للاكتشاف المبكر لمرض السكري وإدارته في الوقت المناسب أن يُجنّب حدوث مضاعفات أكثر خطورة لاحقًا.

نصائح للوقاية

بشكل عام، يُعتبر مستوى سكر الدم الصحي أثناء الصيام بين 70 و100 ملغ/ديسيلتر، وبعد ساعتين من تناول الطعام، يُقال إن مستوى سكر الدم الصحي يكون أقل من 180 ملغ/ديسيلتر.

بغض النظر عما إذا كنت تعاني من مرض السكري أم لا، فمن المهم الحفاظ على مستويات مثالية من السكر في الدم، حيث يمكن أن يساهم ارتفاع مستوى الجلوكوز في حدوث تغييرات في الجلد وتكوين علامات جلدية.

مراقبة الوزن وإدارته بانتظام من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تلعب دورًا مهمًا أيضًا، حيث تعد السمنة عامل خطر معروف لتطور علامات الجلد"، مضيفًا أن ممارسة نظافة الجلد الجيدة من خلال الحفاظ على نظافة الجلد وترطيبه يمكن أن يساعد في منع التهيج والاحتكاك، والذي عادة ما يسبب علامات الجلد.

طرق آمنة لإزالة الزوائد الجلدية لمرضى السكري

عادةً ما تكون علامات الجلد غير ضارة، ومع ذلك، فإن مرض السكري، وهو سبب كامن، قد يكون مثيرًا للقلق، خاصةً إذا لم تتم السيطرة عليه بفعالية.

من الضروري لمرضى السكر التعامل مع إزالة علامات الجلد بحذر، لأن جلدهم قد يكون أكثر عرضة للمضاعفات مثل العدوى أو التأخر في الشفاء".

هناك خيارات متعددة لإزالة الزوائد الجلدية، منها العلاج بالتبريد، الذي يتضمن تجميد الزوائد، والكي، الذي يستخدم الحرارة لإزالة النمو.

بالإضافة إلى ذلك، قد يفكر بعض الأشخاص في العلاجات المتاحة دون وصفة طبية، والمصممة خصيصًا لإزالة الزوائد الجلدية.