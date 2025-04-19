شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهام شركة تسلا بالتلاعب بعدادات المسافات للتهرب من فواتير الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

تواجه شركة تسلا دعوى قضائية جماعية مقترحة بسبب مزاعم بتسريع عدادات المسافات لتسريع انتهاء صلاحية ضمان سياراتها، وفقًا لتقرير رويترز.

وأكد التقرير أن هذا من شأنه أن يُسهّل على الشركة التهرب من دفع تكاليف الإصلاحات.

ويزعم نيري هينتون، المدعي في القضية، أن أجهزة قراءة عدادات المسافات من تسلا مصممة لتتغير وفقًا لاستهلاك الطاقة وسلوك السائق وخوارزميات تنبؤية غامضة، وليس وفقًا لعدد الأميال المقطوعة فعليًا ، وقال إن عداد المسافات في سيارة موديل Y موديل 2020 التي اشتراها في ديسمبر 2022 كان 36,772 ميلًا وقت الشراء.

ويزعم هينتون أن عداد المسافات كان يرتفع بمقدار 72 ميلاً يومياً، بينما كان يقود سيارته لمسافة 20 ميلاً فقط، وقارن هينتون عداد المسافات بسياراته الأخرى، وخلص إلى أن عداد المسافات كان يعمل أسرع بنسبة 15% على الأقل ، وأدى ذلك إلى انتهاء صلاحية ضمانه الأساسي، الذي يبلغ 50,000 ميل قبل الموعد المحدد، مما اضطره إلى دفع فاتورة إصلاح نظام التعليق بقيمة 10,000 دولار.

وورد في الشكوى بربط حدود الضمان وحدود أميال الإيجار بقراءات عداد المسافات المتضخمة، تزيد تيسلا من إيرادات الإصلاح، وتقلل من التزامات الضمان، وتُجبر المستهلكين على شراء ضمانات ممتدة قبل الأوان .

ويسعى هينتون للحصول على تعويضات لنفسه، بالإضافة إلى تعويضات عقابية لجميع سائقي تيسلا في كاليفورنيا ، ويشمل ذلك أكثر من مليون مركبة، وفقًا لوثائق المحكمة ، ونفت تيسلا جميع الادعاءات الواردة في الدعوى.

ومع ذلك، تعج منتديات السيارات الكهربائية والمنتديات الفرعية ذات الصلة بشكاوى عدادات المسافات المتعلقة بالشركة ، وهذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها تيسلا بالكذب بشأن بيانات المسافة المقطوعة، فقد واجهت الشركة دعاوى قضائية اتهمتها بتضخيم مسافات قيادة السيارة ، كما اتُهمت بتشكيل "فريق تحويل" سري لإلغاء مواعيد الصيانة المتعلقة بالمسافة المقطوعة.