شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة عطيل.. وعلاقتها بالغيرة المرضية والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة عطيل "Othello Syndrome" ، هى حالة نفسية تتعلق بالغيرة الزوجية الشديدة، والتى تصل إلى شكل المصاب فى خيانة الطرف الآخر له، مما قد يدفعه إلى إيذائه، وفقا لموقع "psychology today".

وأطلق هذا الاسم على المتلازمة نسبة لمسرحية "عطيل" لوليام شكسبير، والتى روت قصة عطيل،القائد، الذى يتم دفعه من البعض للشك فى خيانة زوجته "ديدمونة" له، رغم عدم ارتكابها لذلك الفعل، حتى ينتهى الأمر بقتل عطيل لزوجته وقام قتل نفسه بشكل مأساوى.

الفرق بين متلازمة عطيل والغيرة الزوجية

تعد مشاعر الغيرة أمرا طبيعيا فى العلاقات العاطفية والزوجية، لكن فى حالة الإصابة بمتلازمة عطيل، تمثل تلك الغيرة كابوسا للطرف الآخر، لأنه غيرة مبنية على الخوف من فقدان ما لديك.

وتعتبر متلازمة عطيل اضطرابا نفسيا يستدعى العلاج، حيث إن المصاب به يعانى من أفكارا قهرية وانعدام ثقة بالنفس وضعف لتقدير الذات، وشك مرضى فى أن الطرف الآخر يقوم بخيانته، حتى لو لا يوجد أى دليل فعلى على قيامه بذلك الأمر، مما قد يدفعه إلى إيذائه.

أعراض متلازمة عطيل

وتشمل أعراض الإصابة بمتلازمة عطيل ما يلى:

الغيرة المفرطة على الطرف الآخر من أى شخص آخر

التوهم بأفكار غير محتملة الحدوث وتصديقها

رهاب الانفصال عن الحبيب

رد الفعل المبالغ فيه تجاه حدث بسيط

العدوان المفرط والميول العنيفة

الميل إلى تقييد الذات بشكل مفرط من كل شي

من الأكثر عرضة للإصابة بالمتلازمة؟

الإصابة بمتلازمة عطيل تعد أكثر شيوعًا بين الرجال أكثر من النساء، ودائما ما يتهم المصاب بها شريكه بالخيانة الزوجية، ويحاول البحث عن أدلة واستجوابه باستمرار، بجانب محاولاته الدائمة لاختبار إخلاصه، وترتبط الإصابة بمتلازمة عطيل بعدد من الأمراض النفسية الأخرى، على رأسها الذهان والفصام وإدمان المخدرات.

وفى الأغلب يحاول المصاب بمتلازمة عطيل تبرير تصرفاته، بإقناع الطرف الآخر بأفكار مثل، أنه يثق فيه لكنه لا يثق فى الأشخاص المحيطين به، كذلك محاولته مراقبة الأتصالات والصفحات الشخصية له، وطلب كلمة المرور بشكل دائم.

علاج متلازمة عطيل

المصاب بمتلازمة عطيل، حتى لو كان مدركًا لحالته، فإنه لا يستطيع التحكم في انفعالاته، لذا يجب عليه طلب الدعم من طبيب نفسي مختص، لأن تلك المتلازمة تعد اضطرابا نفسيا مرضيا يجب علاجه، وإذا تُرك دون علاج، فلن يتمكن المريض من تحقيق التوازن في حياته اليومية وسيواجه صعوبات.

و يصعب على المصابين بمتلازمة عطيل بناء علاقات طويلة الأمد مع الجنس الآخر، ويواجه هؤلاء الأشخاص صعوبة في التركيز على الأشخاص والأحداث من حولهم، لهذا السبب، يجب على المصابين بمتلازمة عطيل تلقى العلاج النفسى.

ويمكن لطبيب نفسي متخصص أن يبدأ العلاج بفحص الأسباب الكامنة وراء الإصابة بالمتلازمة، مثل إدمان المخدرات أو الكحول، أوالأمراض العصبية مثل الذهان، والفصام، والاضطراب ثنائي القطب، أو اضطرابات القلق، من أولويات علاج المتلازمة.

و يمكن استخدام الأدوية أو العلاج السلوكي المعرفي فى البرنامج العلاجى، بهدف مساعدة المصابين بالغيرة الوهمية على التغلب على انعدام الأمن، والتحكم في اندفاعاتهم.