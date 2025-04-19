شكرا لقرائتكم خبر عن اتمشى دقيقتين بعد الأكل وشوف الفرق.. فوائد لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

في نمط الحياة السريع والعمل من المنزل دائمًا، نادرًا ما نتحرك بعد الوجبات، خاصة مع الإفراط في استخدام الشاشات، وبمرور الوقت، يتراكم هذا السلوك المستقر ويبدأ في العبث بصمت بعملية التمثيل الغذائي لدينا، وسكر الدم، وصحة القلب، ولكن يمكن للمشى دقيقتين فقط بعد تناول الوجبات أن يحميك من مخاطر صحية، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

إن الجلوس بعد تناول وجبة كاملة يبدو وكأنه رد فعل طبيعي، ولكن في الحقيقة يضر بصحتك بشكل كبير، فقد يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصة إذا كانت وجبتك غنية بالكربوهيدرات، ويتطلب هذا الارتفاع الأنسولين للعمل ونقل هذا السكر إلى خلاياك، ويستغرق جسمك وقتًا أطول لخفض مستويات السكر بسبب قلة الحركة، ومع مرور الوقت، قد تؤدي هذه الدورة المتواصلة من الارتفاع والانخفاض إلى مقاومة الأنسولين، وهذا يُؤدي بدوره إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وأضف إلى ذلك السعرات الحرارية الزائدة التي لا تُستهلك وتُخزن على شكل دهون غالبًا في منطقة حول البطن وهى بداية الطريق للإصابة بأمراض القلب.

قوة المشي لمدة دقيقتين بعد تناول الطعام

تُظهر الدراسات أن دقيقتين فقط من المشي الخفيف بعد تناول الطعام يمكن أن يُقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم بعد الوجبة، وقد يبدو من المستحيل تقريبًا أن يكون لمثل هذا القدر الضئيل من الجهد تأثير كبير كهذا، لكن العلم يُؤيد ذلك، وقد حللت إحدى الدراسات الرئيسية المنشورة في مجلة Sports Medicine في عام 2022 العديد من التجارب وخلصت إلى أن الأشخاص الذين قاموا بالمشي لمسافات قصيرة (من دقيقتين إلى 5 دقائق) بعد الوجبات كانت مستويات السكر في الدم لديهم أقل بكثير مقارنةً بمن جلسوا بعد الأكل، وحتى مجرد الوقوف ساعد قليلاً، لكن المشي كان أفضل بشكل واضح، فعندما تمشي تبدأ عضلات ساقيك وجذعك في الانقباض ويبدأ جسمك في استخدام الجلوكوز من الدم.

يساعد المشي مباشرة بعد الوجبات على تجنب الركود وتصبح أكثر يقظة ونشاطًا ويُقلل من الانتفاخ، وكل هذه الفوائد تحدث في دقيقتين فقط، وغالبًا ما يترافق مرض السكر وأمراض القلب عندما تكون مستويات السكر في الدم خارج نطاق السيطرة، فإنه يؤثر على الأوعية الدموية وضغط الدم وصحتك القلبية الوعائية بشكل عام، كلما زاد تراكم السكر في الجسم كان لذلك تأثير سلبى على الشرايين وقد يؤدى إلى تلفها مع مرور الوقت.

بينما يعمل المشى على تنشيط الدورة الدموية، ويخفض ضغط الدم، ويُقلل من مستويات الدهون الثلاثية (الدهون الضارة في الدم)، كما يُقلل الالتهاب، وهو سبب رئيسي لأمراض القلب ومقاومة الأنسولين، وحتى المشي القصير، عند ممارسته بانتظام، يُساعد فى الحفاظ على شباب قلبك، فأنت لستَ بحاجة إلى جهاز مشي أو حذاء جري، فقط ضع روتينًا منتظمًا للمشى على قدميك.

فيما يلى.. بعض الطرق السهلة للاستمتاع بالمشى لمدة دقيقتين:

المشي فى المنزل بعد الإفطار، بدلاً من التوجه مباشرة إلى العمل، قم بالمشي في غرفتك.

بعد الغداء، قم بالسير حول مكتبك أو حتى التوجه إلى مكان أبعد ثم العودة مجددًا.

نزهة للاسترخاء بعد العشاء، اصطحب عائلتك في نزهة قصيرة بعد العشاء.

يمكنك أيضًا صعود ونزول السلالم لبضع درجات بخطوات هادئة سيساعدك ذلك على الهضم أيضًا.

يمكنك المشى أثناء محادثة شخصًا ما من تليفونك.

ابدأ بالمشى دقيقتين خلال 60 إلى 90 دقيقة بعد تناول الوجبة، وكلما تحركت مبكرًا بعد تناول الطعام، زادت فعاليته في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالطبع، إذا كان لديك المزيد من الوقت والطاقة، فإن المشي لمدة 10-15 دقيقة يعطي نتائج أفضل.