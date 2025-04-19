شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب سوكر سيتى لمواجهة أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق نادي إلى ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة مساء اليوم على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص اللاعبون على تفقد أرضية ملعب سوكر سيتي قبل البدء قي عمليات الإحماء.

يواجه بيراميدز نظيره أورلاندوبيراتس فى السادسة مساء اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويُعتبر مشوار الفريق السماوي في دوري أبطال أفريقيا مميزًا للغاية، حيث تأهل من المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن الترجي، ليواصل تقدمه بعدما أقصى الجيش الملكي المغربي فى ربع النهائي.

أما الفريق الجنوب أفريقي، فقد أبهر الجميع بما قدمه في هذه البطولة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن. تمكن من التأهل إلى دور الـ16 من صدارة المجموعة الثالثة رغم وجود الأهلي، ثم تجاوز مولودية الجزائر في الدور التالي.

تُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل بالتوقيت الصيفى باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يقود طاقم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا المباراة، بمساعدة كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

ويطمح فريق بيراميدز لتحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب.