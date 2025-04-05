الفاصوليا تخفض مستوى الكوليسترول في الدم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت الخبيرة الغذائية وأخصائية أمراض الجهاز الهضمي، د. ليو دميلا، أن نبات الفاصوليا له العديد من الفوائد الغذائية المهمة، وعلى رأسها خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وقالت إن الفاصوليا تسرع أيضًا من عملية التمثيل الغذائي، وتساعد على التخلص من الوزن الزائد، كما تساعد على الشعور بالشبع، وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وتعزيز عملية شطر الدهون وفقدان الوزن وفقا لـ “أخبار24”.

وأوضحت الخبيرة الغذائية أن الفاصوليا تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، كما تحتوي على بروتين خالٍ من الدهون الذي يمكن أن يحل محل اللحوم والأسماك.

وأضافت أن الفاصوليا تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيًّا في عمل الأمعاء، كما أنه بفضل المؤشر السكري المنخفض يمكن تناولها في وجبتي الغداء والعشاء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط