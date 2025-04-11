شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من المغص للكبار والصغار والان مع تفاصيل الخبر

المغص أحد أهم الأعراض التي ترهق الجسم خاصة لدى الصغار، أما المغص عند الكبار فقد يكون مغص صفراوي أو مغص كلوي أو مغص معوي.

وفقاً لتقرير نشر في موقع Top Doctor، فإن المغص الصفراوي هو الذي يحدث نتيجة تمدد المرارة أو بسبب حصوات المرارة. أما المغص الكلوي فهو الألم المفاجئ الذي يحدث نتيجة حصوات الكلية. أما المغص المعوي فيأتي نتيجة التقلص في الأمعاء والمعدة وانسداد الأمعاء الغليظة.

أعراض المغص في الصغار قد تظهر على شكل ألم وأوجاع ينتج عنها البكاء الشديد وانتفاخ البطن وإخراج الغازات. أما عند البالغين والكبار، فإن المغص الصفراوي يسبب التهاب والألم تحت عظمة الفص الأيمن من البطن. أما المغص الكلوي فهو الألم المفاجئ والشديد في جانب واحد من الجسم.

الوقاية من المغص

يمكن الوقاية من المغص من خلال الكثير من الخطوات والإجراءات، والتي من بينها:

- تخليص الطفل من الغازات بالتربيت على ظهره بعد تناول الطعام، على سبيل المثال.

أما في البالغين، فيجب الآتى:

ـ رؤية الطبيب المختص خاصة إذا كان المغص لا يحتمل.

- التحكم في الوزن وعدم الزيادة في الوزن يساعد على التخلص من المغص.

- اتباع نظام غذائي صحي قليل الدسم بشدة.

- شرب كميات كبيرة من السوائل والمياه.

- تقليل الملح في الطعام.

- تقليل من المشروبات الغازية.

- علاج الحالات الكامنة، تلك التي تتمثل في متلازمة القولون العصبي ولا تسبب تقلصات وتشنجات في العضلات بالمعدة.

علاج المغص

يتم علاج المغص بعلاج المسبب، ويمكن استخدام مسكنات الألم في بعض الحالات، وفقاً لرؤية الطبيب المختص. يمكن أيضاً تفتيت الحصوات للتخلص من المغص الكلوي. أما المغص المعوي فيمكن، بعد إجراء الفحوصات، علاجه من خلال علاج المسبب.