نصائح للحفاظ على راحة المواليد خلال زيارات عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 10:24 صباحاً - إذا كان لديك طفل؛ فليس من السهل إبعاده عن مخاطر الجراثيم مثل الأوساخ على الأرض أو الغبار على ألعابه، وفي المقابل، هناك مصدر واحد محتمل للجراثيم يصعب السيطرة عليه، وهو أن يكون شخص حاملاً للجراثيم للأطفال، في أثناء الاتصال المباشر خلال التجمعات في عيد الفطر؛ فمن دون أن تدركي ذلك، قد تتمكن عائلتك وأصدقاؤك من نقل الجراثيم عندما يلمسون أو يقبلون طفلك، فلا يزال الأطفال صغاراً جداً، ويميلون إلى أن يكونوا حساسين للتعرض للجراثيم بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم؛ ما يمكن أن يصيبهم بالمرض بسهولة.

فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين " أهم النصائح للحفاظ على صحة طفلك خلال الزيارات والتجمعات في عيد الفطر والالتقاء بالكثير من الأشخاص.

عدم تخطي اللقاحات

يجب التحقق من الجدول الزمني للقاحات مع طبيب الأطفال -الصورة من موقع AdobeStock

تُعَدُّ إحدى أهم الطرق لحماية الأطفال من الأمراض هي التأكد من حصولهم على جميع اللقاحات الخاصة بهم حسب عمر الطفل؛ ما قد يحميه من الإصابة بالأمراض.

لذلك يجب التحقق من الجدول الزمني مع طبيب الأطفال والتأكد من حصول طفلك الصغير على اللقاحات أو التحصينات وفقاً للجدول الزمني والعمر.

ويُوصَى أيضاً للبالغين بتلقي اللقاحات، وخاصة لقاح الإنفلونزا؛ لأن الأطفال لا يمكنهم الحصول على لقاح الإنفلونزا حتى يبلغوا 6 أشهر من العمر. إذا حصل البالغون على هذا اللقاح بشكل صحيح؛ فيمكنهم حماية أنفسهم ومن حولهم، بما في ذلك الأطفال.

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الاستمرار في إرضاع الطفل

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية؛ فاستمري في القيام بذلك حتى في أثناء المرض، فسيوفر حليب الثدي أجساماً مضادة مصممة خصيصاً لمساعدة الطفل على مقاومة المرض، ويُعَدُّ حليب الأم هو الغذاء المثالي للأطفال الرُّضَّع لأنه آمن ونظيف، ويحتوي على أجسام مضادة تساعد في حماية الجسم من العديد من أمراض الطفولة الشائعة.

وعلى الرغم من أهمية الرضاعة الطبيعية؛ فإنه لا تستطيع جميع الأمهات القيام بها حيث يوجد عدد من الأمراض الخطيرة التي قد تتطلب من الأم التوقف عن الرضاعة الطبيعية لفترة معينة من الزمن أو إلى الأبد.

التعامل مع المرضى

عند وجودك في تجمع كبير، حاولي تحذير المحيطين من الاقتراب من طفلك إذا كانوا يعانون من بعض الأعراض المعدية، مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والقيء أو الإسهال.

يمكن أن ينتقل المرض في وقت قصير إلى طفلك إذا كان على اتصال مباشر مع شخص تظهر عليه الأعراض نفسها. تذكري أنه حتى الأشخاص الذين عانوا من أعراض العدوى قبل بضعة أيام قد يظلون قادرين على نشر المرض.

عدم لمس أو تقبيل الطفل

يجب منع الأشخاص بشكل صارم من لمس أو تقبيل وجه الطفل -الصورة من موقع AdobeStock

يجب منع الأشخاص بشكل صارم من لمس أو تقبيل وجه الطفل خوفاً من نقل الجراثيم إلى طفلك، وعادةً ما ينجح هذا النهج مع الأطفال الذين لا يزالون صغاراً أو لا يستطيعون الوصول إلى أصابع قدميهم بعد.

غسل الأيادي قبل حمل الطفل

الطريقة الأكثر شيوعاً لنشر الأمراض المعدية هي عن طريق اللمس؛ لذا من المؤكد أن عادة غسل يديك لا تحمي طفلك فحسب، بل تحمي نفسك أيضاً؛ لأنه من خلال غسل يديك يمكن وقف انتشار الجراثيم.

تجنب الرحلات الطويلة

الرحلات الطويلة تجعل الأطفال يشعرون بعدم الارتياح؛ لذلك عند دعوتك للزيارات العائلية والتجمعات يجب عليك أولاً تحديد الموقع ذي الأولوية للزيارة ومراقبة أحوال الطريق دائماً عبر الراديو أو الأخبار أو تطبيقات المرور الخاصة.

الجلوس في السيارة لفترة طويلة يمكن أن يجعل جسم طفلك يتعرق، وإذا لم تقومي بتنظيفه من الفور؛ فهناك خطر إصابة طفلك بالطفح الحراري، ما يجعل طفلك أكثر انزعاجاً.

على الجانب الآخر إذا لم يكن طفلك معتاداً على اصطحابه في رحلات طويلة؛ فمن الأفضل تجنب زيارة أكثر من منزلين يومياً وبصرف النظر عن المسافة المقطوعة، فإن تغيير الأماكن في كثير من الأحيان يمكن أن يجعل الطفل يشعر بالتعب بسبب قلة الراحة.

طفلك بصحة جيدة

إذا كانت الحالة الصحية لطفلك ليست جيدة؛ فعليك أولاً أن تتخلي عن نيتك في الخروج من المنزل في العيد حتى لا يشعر لاحقاً بعدم الارتياح ويدخل في موجة بكاء من ناحية أخرى، سيكون من الأفضل أن تركزي أولاً على استعادة صحة طفلك الصغير، وأن تتمكني من البقاء على اتصال هاتفياً مع عائلتك وأقاربك في عيد الفطر.

ساعات نوم طفلك

إذا كنت في منزل أحد أقاربك عندما يحين موعد نوم طفلك الصغير؛ فعليك أن تدعيه فوراً للراحة لبعض الوقت. اطلبي من صاحب المنزل الإذن بنوم الطفل في إحدى الغرف وقبل الذهاب إلى السرير، يمكنك أولاً تنظيف جسم طفلك الصغير، ثم تغيير ملابسه إلى ملابس جديدة؛ حتى يتمكن من النوم بشكل أكثر راحة. وضعي بودرة أطفال من دون التلك على الإبطين والظهر والرقبة لطفلك لإنعاش البشرة ومنع التهيج بسبب العرق.

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إعداد مستلزمات طفلك

عندما يزور الأطفال منازل أقاربهم من الأفضل تجهيز حوالي زوجين من الملابس، فقط في حالة تبلل ملابسه بالعرق أو انسكاب الطعام. ليس هذا فحسب، قومي أيضاً بتحضير المناشف النظيفة والمناديل المبللة وبودرة الأطفال للحفاظ على بشرة طفلك الصغير منتعشة في أثناء اللعب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.