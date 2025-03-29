أفكار هدايا بسيطة للأطفال في عيد الفطر لإسعادهم

هدايا من الصور العائلية

اجمعي بعض الصور العائلية التي تحمل ذكريات جميلة لك وللأطفال، كما أن بعض الأطفال يحبون صورهم عندما كانوا حديثي الولادة ويمكن أن تظهر الأم بعضها فجأة لكي تفرح طفلها ويمكنها أيضًا طباعة نسخ منها لكي تحتفظي بأكثر من نسخة، واصنعي لبعض هذه الصور التي تم اختيارها إطارات بسيطة وجميلة بالخامات المنزلية المتوافرة لديك مثل الشرائط الملونة، مثل والورق المفضض واللامع، وقومي بعد ذلك بتقديم هذه الإطارات لأفراد عائلتك.

اصنعي إطارات للصور العائلية من قطع التريكو أو الكروشيه، فمثلًا يمكن أن تستغلي هوايتك بهذه الأشغال وتضعين صورة طفلك داخل إطار مصنوع من التريكو مثلًا أو يمكن أن تصنعي إطارًا من مجسم لشخصية محببة لطفلك مثل العروسة باربي بالنسبة للبنت أو سوبر مان بالنسبة للولد وتقدمي صورة الطفل وهي ملصقة داخل هذا الإطار فسوف يفرح بها الطفل كثيرًا ويعتز بها ويحافظ عليها، ويجب أن تكوني حريصة في اختيار الشخصيات لأنك يجب أن تعرفي أضرار الشخصيات الكرتونية على طفلك وكيف يقلدها الطفل ويتأثر بها.

هدايا مغلفة

أم تقدم هدية لطفلتها

لاحظي أن أطفالك يحبون الحصول على هدايا مغلفة لأنها تثير فضوله ويتعجل أن يختلي بنفسه لكي يفتحها ولذلك من المهم أن تقدمي له فكرة هدية مغلفة مهما كانت بسيطة فمثلًا يمكنك أن تضعي العيدية وهي مبلغ من المال داخل علبة مغلفة بها قطع من الشوكولاتة أو حتى كعكة من كعك العيد، وكذلك يمكن أن تلاعبي أطفالك بأن تضعي العيدية في علبة مغلفة وتكتبي اسم طفلك عليها وتقومين بإخفاء تلك العلب في أماكن متفقة من البيت وتكون مهمة الأطفال هي البحث عنها، وسوف يشعرون بالسعادة حين يعثر كل واحد على علبته.

نفذي فكرة أخرى وهي أن تقدمي علبًا مغلفة لأطفالك ولكن اهتمي بها، تكون محتوياتها جاهزة للاستخدام حين يفتحها الطفل ولا يحتاج لأشياء أو أدوات أخرى مثل أن تضعي بداخلها كراسة للرسم مع أقلام التلوين وبعض أوراق الأشجار الجافة ولاصق طبي وتقدمينها لطفلك سوف تلاحظين أنه سيبدأ في الرسم على الورق الجاف ويلصقه داخل الكراسة ويصمم أشكالًا جميلة من وحي فرحته بالعيد وطقوسه وسوف تكون فرصة لكي يتعلم الطفل الرسم.

هدايا من خامات منزلية

تصميم هدايا

اهتمي بفكرة أن الطفل يحب الأشياء التي يعدها بيديه أو الهدايا التي يرى أمه تقوم بإعدادها له وتشرح له طريقة تنفيذها، ولذلك يمكن تنفيذ عدة أفكار بناء على هذه المعلومة المهمة مثل أن توزعي على أطفالك برطمانات صغيرة من الزجاج أو الإكريليك وتوزعي عليها مجموعات صغيرة من البقوليات التي لا تفسد والمتوافرة في البيت والمتعددة الألوان مثل الفول والحمص والعدس بأنواعه وكذلك الفاصوليا الحمراء.

اطلبي من أطفالك أن يقوموا بتفريغ تلك البقوليات في البرطمانات الزجاجية ولكن بأشكال فنية وهندسية ويمكن أن تعرضي عليهم بعض الأشكال من خلال مواقع الإنترنت لكي يتدربوا على تنفيذ بعضها والتي تكون بحاجة للدقة مما يساعدك على تعليم الطفل مهارات جديدة من خلال أوقات المرح.

لاحظي أن القيام بتنفيذ مثل هذا النشاط سوف يوفر لديك عدة تحف وأشكال جميلة يجب أن تهتمي بنثرها في أنحاء البيت والفخر بها لكي تشجعي الطفل وتحفزيه كما يجب أن تعرفي أن مثل هذه الأفكار تساعد الطفل على الإبداع وصقل خياله وتعلمه أن يهتم بالتفاصيل مثل الاهتمام بالنظام والنظافة والترتيب بالإضافة إلى الاهتمام بالعمل الجماعي وحب اللعب الجماعي وتقبل الملاحظات والنقد بصدر رحب دون أن يتعصب لرأيه لأن هذه الفكرة تتيح للآخرين مشاركة تصورات وأشكال يمكن تنفيذها بالنقاش حولها.

هدايا تقدم في التجمعات العائلية

أم وطفلتها

أعدي أكياساً من الخيش أو من قماش الساتان أو من قماش التل لكي تضعي فيها بعض قطع الحلويات التي يحبها الأطفال كما يمكن أن تصممي تلك الأكياس لكي تكون مثل الصندوق الذي يجمع فيه الأطفال الحلوى التي يحصلون عليها من الجدة والعمة والخالة وحيث أن الأطفال يهوون في نهاية اليوم للتفاخر والتباهي بعدد قطع الحلوى التي حصلوا عليها من الأقارب وكذلك يتبادلون الألوان والمذاقات وتكون هذه فرصة لكي يصبح لطفلك ذائقة غذائية خاصة.

اجمعي بعض قطع الألعاب الصغيرة المميزة والتي تخص الأولاد والبنات وغلفيها ثم قدميها لأطفال العائلة ويمكن أن تقدم مع العيدية لهم وتكون فرصة جميلة أن تقدم هذه الألعاب في بيت الجدة مثلًا لكي يشعر الأطفال بالانتماء لكبار السن ومحبتهم وأن يكون بيت الجدة بالنسبة للطفل مكانًا لقضاء أوقات سعيدة.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 08:49 صباحاً - من المعروف أن بهجة العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى تزداد مع طقوس الاستعداد والتحضير له، ولأن الاستعداد في المنزل يكون فارقاً ومميزًا وخاصاً، حيث العلاقات الأسرية الحميمة الرائعة هي السمة السائدة لهذه المناسبات، بل إن جمع الذكريات الجميلة التي تبقى وتستمر لدى الأطفال طيلة حياتهم حتى حين يصبحون آباء وأمهات يحدث ويبرز في تلك المناسبات، فلذلك على الأم أن تحول تلك الذكريات التي تمر مرتين كل عام على المسلمين إلى ذكريات مرتبطة بها خصوصًا وباهتمامها وحبها لأطفالها.من بين الذكريات المحببة والجميلة التي لا ينساها أي طفل هي الجلسة العائلية التي تجمع الأمهات مع أطفالهن حين يقمن بإعداد هدايا مصنوعة بخامات بسيطة ولكنها جذابة، وحين تحرص الأم على تنفيذها بشكل لافت ومبهج وجديد، إضافة لابتكار الأم للعديد من الأفكار لهدايا يمكن أن تقدمها لأطفالها وأطفال الضيوف والمعايدين ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمتخصصة في تنظيم الحفلات والمناسبات رغدة العشاب، حيث أشارت إلىلإسعادهم يمكنك تصميم بعضها من خامات منزلية وبعضها يرتبط بأجواء المدرسة وغيرها من الأفكار في الآتي:قد يهمك أيضًا: موديلات فساتين أطفال لعيد الفطر