شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الترطيب فى الطقس الحار.. يعزز مناعتك وقدراتك العقلية والان مع تفاصيل الخبر

صحة الجسد والعقل تبدأ من الاهتمام بالروتين اليومى الحياتى والعيش بنمط صحى والحفاظ على الصحة بوجه عام حتى يتمتع الشخص بعقل سليم وجسم سليم.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع نورث كانتري هيلث كير، فإن الترطيب الجيد للجسم من خلال شرب المياه والسوائل الصحية المنزوعة من السكريات وكل الإضافات التى يمكن أن تضر بالترطيب العميق للجسم هو المدخل الوحيد للتمتع بصحة نفسية وعقلية وجسدية ممتازة.

أهمية الترطيب فى الطقس الحار للجسم والعقل

وأثناء الطقس الحار بشكل خاص يحتاج الجسم للترطيب العميق من خلال شرب المزيد من المياه والكثير من السوائل والأطعمة المحتوية على المياه مثل الفاكهة والخضراوات الورقية وغيرها، ولهذا الفوائد العظيمة للجسم والعقل منها:

تحسين الأداء الجسدى والبدنى خاصة لمن يمارس نشاطا بدنيا وتمارينا رياضية يومية أو يبذل مجهودًا كبيرًا في عمله، لأن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية لأن الجفاف يحض من قدرة الجسم على التحمل فيضعف العضلات، وشرب الكثير من المياه يعزز من أضرار هذا الجفاف ويجنبك التعب ويجعلك تقدم أفضل أداء بدني.

كما يعزز الترطيب وشرب المياه من القدرات العقلية والوضوح المعرفي والتذكر والتركيز والانتباه وحتى قدرات العقل العامة والانتباه.

شرب الماء والترطيب الجيد يدعم مناعة الجسم ويقويها للدفاع عنه ضد الأمراض والعدوى والمشكلات المناعية والحفاظ على الجهاز المناعي جيدًا ومساعدته على مكافحة العدوى والأمراض وتعزيز آليات دفاعه.

يحافظ الترطيب على الجسم دون زيادة في الوزن أو السمنة المفرطة، لأن الترطيب يعمل على تقليل الشهية وتقليل النهم والرغبة في تناول الكثير من الطعام، كما أنه يتعامل تعاملًا جيدًا مع السعرات الحرارية داخل الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يساعد على حرق السعرات الحرارية وبالتالي يمتعك بوزن صحي.

الحفاظ على الصحة الجلدية بشكل عام ويمنع جفافها، كما أنها تعطيها مظهرًا شبابيًا ويساعد على مرونة الجلد فضلاً عن تقليل فرص التجاعيد وظهور البقع ويساعد على اشراقة الجلد والبشرة ويجعل الجسم أكثر نضارة وحيوية.

تعزيز عملية الأيض أو الهضم أو عملية التمثيل الغذائي وامتصاص العناصر من الطعام، وبالتالي إيصال أفضل التغذية للخلايا والتخلص من الفضلات مما يعزز من كفاءة أجسامنا.