شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس المتعبى فى برطمانات.. أسباب تجعل العسل خطرا للأطفال الرضع والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يُشاد بالعسل كمُحلي طبيعي، غني بمضادات الأكسدة، ويُستخدم في العلاجات المنزلية للسعال أو الحساسية، ويفترض العديد من الآباء أنه خيار صحي للأطفال الرضع أيضًا، ولكن هذه غير حقيقى.

فبينما يُعد العسل آمنًا للأطفال الأكبر سنًا والبالغين، إلا أنه يُشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بالتسمم الوشيقي لدى الرضع، وفقا لموقع onlymyhealth هي حالة نادرة ولكنها تُهدد الحياة.

لماذا يُعد العسل خطيرًا على الأطفال؟

قد يبدو العسل نقيًا، لكنه قد يحتوي على أبواغ غير مرئية لبكتيريا تُسمى كلوستريديوم البوتولينوم، هذه الأبواغ غير ضارة للأطفال الأكبر سنًا والبالغين ذوي الأجهزة الهضمية الناضجة. مع ذلك، لا تزال أمعاء الطفل في طور النمو، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو هذه الأبواغ وإطلاق سمومها الخطيرة.

العسل والطفل لا يجتمعان، يمكن للبكتيريا الموجودة في العسل أن تُطلق سمومًا في أمعاء الطفل غير الناضجة وتُسبب التسمم الغذائي، الأمر لا يتعلق بالنقاء، بل بالسلامة.

ما هو التسمم الغذائي عند الأطفال؟

يحدث تسمم الرضع عندما تهاجم سموم بكتيريا البوتولينوم الجهاز العصبي للطفل، غالبًا ما تظهر الأعراض خلال 18-36 ساعة من التعرض، وتتفاقم بسرعة. تشمل العلامات الرئيسية ما يلي:

ضعف أو ارتخاء في العضلات (مثل ارتخاء الرقبة أو الأطراف).

سوء التغذية أو صعوبة المص.

الإمساك (لاحركات الأمعاء(لأيام).

بكاء ضعيف أو تعبيرات وجه منخفضة.

مشاكل في التنفس، والتي قد تتطلب دعم جهاز التنفس الصناعي.

في الحالات الشديدة، قد يحتاج الأطفال إلى أسابيع أو أشهر من العناية المركزة. وتُحذّر سكينة عباس قائلةً: "قد يؤدي ذلك إلى الشلل أو حتى فشل التنفس".

لماذا يتعرض الأطفال للخطر؟

يفتقر الجهاز الهضمي للطفل إلى حموضة المعدة والبكتيريا المعوية الناضجة اللازمة لتدمير جراثيم بكتيريا البوتولينوم. تزدهر هذه الجراثيم في أمعائه، منتجةً سمومًا تعيق وظائف الأعصاب.

حقائق رئيسية:

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا هم الأكثر عرضة للخطر.

حتى كمية صغيرة من العسل - مثل القليل على اللهاية - يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

لا تضيفي العسل أبدًا إلى طعام الأطفال أو الحليب الصناعي أو الماء.

مصادر العسل الخفية

العسل ليس مُخزّنًا في البرطمانات فحسب، بل يُمكن أن يكون مُخبّأً في الأطعمة أو المنتجات مثل:

الوجبات الخفيفة المصنعة (على سبيل المثال، المغلفة بالعسل الحبوب والبسكويت).

العلاجات المنزلية (على سبيل المثال، ماء المغص الممزوج بالعسل).

المخبوزات (على سبيل المثال، الكعك أو الخبز المحلى بالعسل).

تحقق دائمًا من الملصقات واطلب من مقدمي الرعاية تجنب الأطعمة التي تحتوي على العسل.

متى يكون العسل آمنًا؟

بعد أن يبلغ الطفل عامًا واحدًا، يصبح جهازه الهضمي قادرًا على التعامل مع جراثيم بكتيريا البوتولينوم، في هذه المرحلة، يُعد تناول كميات صغيرة من العسل آمنًا. حتى ذلك الحين، التزم ببدائل مثل:

هريس الفاكهة (الموز المهروس أو صلصة التفاح).

حليب الأم أو الحليب الصناعي للحلاوة والتغذية.