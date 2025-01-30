شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص المبكر طريق العلاج.. علامات خفية لسرطان عنق الرحم لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ سرطان عنق الرحم في خلايا عنق الرحم، وتنتج جميع حالات سرطان عنق الرحم تقريبًا عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ووفقا لموقع " nypost"، فيما يلى 3 علامات تحذيرية قد تنذر بالإصابة بسرطان عنق الرحم، ولا ينبغي أبدًا تجاهل هذه الأعراض.

نزيف غير منتظم

النزيف غير المنتظم أمر شائع ولا يعني بالضرورة أن المرأة مصابة بالسرطان، ومع ذلك فهو أحد أعراض السرطان الشائعة، يتم تشخيص سرطان عنق الرحم في أغلب الأحيان لدى النساء بين سن 35 و44 عامًا، ولكن يمكن أن تصاب به النساء في أي عمر.

تأكدي من مراجعة الطبيب إذا كنت تعانين من نزيف غير منتظم يستمر لأكثر من بضعة أشهر - بغض النظر عن الكمية.

ألم الحوض

ألم الحوض، على غرار النزيف، لا يشير إلى الإصابة بالسرطان، ولكنه من الأعراض الشائعة لدى النساء المصابات بالسرطان بشكل عام، قد يكون الألم مستمرًا أو متقطعًا، إذا استمر لبضعة أشهر، فيجب العرض على الطبيب.

إفرازات غير طبيعية

تتميز الإفرازات برائحة كريهة عادة، وقد تكون خفيفة أو غزيرة وقد تكون مصحوبة بدم، مع وجود رائحة لها، وهي أعراض مهمة يجب الذهاب إلى الطبيب وقتها.

كيفية تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم

تقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها البدء في تلقي لقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري في سن 11 أو 12 أو في سن 9، كما يمكن للبالغين حتى سن 45 عامًا الحصول على اللقاح.

إجراء اختبار مسحة عنق الرحم أو اختبار فيروس الورم الحليمي البشري، تبلغ نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 91% عند اكتشاف سرطان عنق الرحم مبكرًا.

الإقلاع عن التدخين: يؤدي تدخين التبغ إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بشكل كبير.