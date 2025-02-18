شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأشخاص الذين ينامون متأخرا لمدة 8 سنوات أكثر عُرضة لمشاكل الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة واسعة النطاق أجريت على أكثر من 70 ألف شخص لأكثر من 8 سنوات، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة أبحاث الطب النفسي، عن نتائج مقلقة بالنسبة للأشخاص الذين اعتادوا النوم لسنوات طويلة بعد الساعة 1 صباحًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وتوصي نتائج الدراسة بالنوم بحلول الساعة 1 صباحًا، وأولئك الذين ينامون بانتظام بعد ذلك الوقت هم في الواقع يعانون من مشاكل، وفي دراسة استقصائية شملت ما يقرب من 75000 بالغ، قارن الباحثون توقيت النوم المفضل لدى المشاركين، والمعروف باسم chronotype، بسلوك نومهم الفعلي، وقرروا أنه بغض النظر عن وقت النوم المفضل لدى الشخص، فإن الجميع يستفيدون من الذهاب إلى النوم مبكرًا، ودرس الباحثون محاذاة النمط الزمني في عدد كبير من سكان المملكة المتحدة من البالغين في منتصف العمر وكبار السن، حيث أبلغ المشاركون عن تفضيلاتهم في النوم وارتدوا أجهزة قياس التسارع لمدة أسبوع لتتبع أنماط النوم، وتم تقييم الحالة الصحية العقلية باستخدام السجلات الصحية، بما في ذلك أي اضطرابات عقلية أو سلوكية من التصنيف الدولي للأمراض.

ومن بين 73880 مشاركًا، كانت النتائج واضحة، حيث كان لدى الأشخاص الذين يتأخرون في النوم حتى الصباح معدلات أعلى من اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، ومن جانبه، قال جيمي زيتزر، أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية والمؤلف الرئيسي للدراسة: "أسوأ سيناريو هو بالتأكيد الأشخاص الذين يبقون مستيقظين حتى وقت متأخر من الليل".

وأوضح أن هناك العديد من التفسيرات لارتباط توقيت النوم بالصحة العقلية، ولكن من المحتمل أن يعود الأمر إلى القرارات السيئة التي يتخذها الناس بالنوم في الساعات الأولى من الصباح، مشيرًا إلى العديد من السلوكيات الضارة أكثر شيوعًا في الليل، بما في ذلك التفكير الانتحاري والجرائم العنيفة وتعاطي والمخدرات والإفراط في تناول الطعام.

كيفية تطوير عادات النوم المبكر؟

يتطلب تطوير عادات النوم المبكر الاتساق، والروتين المنظم، وبيئة مناسبة للنوم، ابدأ بتحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لتنظيم ساعتك الداخلية.

احرص على ضبط وقت نومك تدريجيًا بمقدار 15-30 دقيقة مبكرًا كل ليلة حتى تصل إلى الجدول الزمني المطلوب.

أنشئ روتينًا مريحًا قبل النوم للإشارة إلى جسمك أنه حان وقت الاسترخاء، ويمكن أن تساعد الأنشطة مثل القراءة أو التأمل أو الاستحمام بماء دافئ قبل النوم في ذلك.

حدد وقت الجلوس أمام الشاشات، على أن تتجنبه قبل ساعة على الأقل من وقت النوم، حيث يعطل الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة إنتاج الميلاتونين الهرمون المسئول عن النوم.

قم بتحسين بيئة نومك من خلال الحفاظ على غرفتك باردة ومظلمة وهادئة، واستثمر في مرتبة ووسائد مريحة.

تجنب الكافيين والنيكوتين والوجبات الثقيلة بالقرب من وقت النوم، لأنها تتداخل مع جودة النوم.

حافظ على نشاط بدني أثناء النهار، ولكن تجنب التمارين المكثفة قبل النوم مباشرة.

يساعد التعرض لأشعة الشمس في الصباح على تنظيم إيقاعك اليومي، مما يسهل عليك النوم مبكرًا.

وإذا كنت تواجه صعوبة في النوم، فتجنب إجبار نفسك على ذلك، انخرط في نشاط هادئ بدلاً من ذلك، ومع مرور الوقت، سيساعدك الاتساق على التكيف مع جسمك، مما يجعل النوم المبكر عادة طبيعية.