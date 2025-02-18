شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غير شائعة لخفقان القلب المتكرر.. وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

خفقان القلب أو اضطرابات نبضاته، مشكلة أو عرض قد يحدث في أي وقت من أوقات اليوم، لأي شخص أو مرحلة عمرية، وغالباً ما يكون مفاجئاً، أغلب حالاته لا تشكل خطورة أو ضررا إلا بأعراض معينة، هذا ما أكده تقرير نُشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي.

يشير التقرير إلى أن الإناث أكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة من الذكور، وذلك لأن خفقان القلب تزيد فرص الإصابة به في حالة انقطاع الطمث أو أثناء الحمل أو مراحل المراهقة عند السيدات.

أعراض غير شائعة لخفقان القلب:

من الشائع أن يشعر الإنسان بشعور وكأنه في سباق وقلبه يخفق، إلا أن هناك الكثير من الأعراض الأخرى المصاحبة:

- رفرفة في القلب

- سرعة وإيقاع إضافي في القلب

- فقدان الإيقاع تماماً في القلب

- دقات متتالية

- تقلب الدقات

- قد تشعر بخفقان القلب في الرقبة

- قد تشعر بخفقان القلب في الحلق أيضاً

خفقان القلب تزيد فرص الإصابة به إذا كنت تعاني من مرض قلبي.

أسباب خفقان القلب

أسباب خفقان القلب كثيرة وشائعة وأخرى غير شائعة، ومنها:

- الحمل في الإناث

- بعض العادات الخاطئة مثل شرب الكثير من الكافيين ومشروبات الطاقة

- فرط نشاط الغدة الدرقية

- انخفاض مستوى سكر الدم

- انخفاض مستويات البوتاسيوم والأكسجين

- انخفاض مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم

- ارتفاع درجة الحرارة والإصابة بالحمى

- فقر الدم

- الإصابة بالجفاف

- مشاعر التوتر والقلق

- مشاعر الخوف والرعب

- فقدان الدم يسبب الخفقان

- استنشاق بعض أنواع الأدوية مثل أدوية الربو على سبيل المثال

- تناول الكثير من النيكوتين

- بعض المكملات العشبية تسبب الخفقان

- مع بعض حالات الإصابة بالبرد والإنفلونزا

الفحوصات التي تشخص خفقان القلب وأسبابه

للتعرف على أسباب الخفقان القلبي، يجب الخضوع لبعض التشخيصات منها:

- تخطيط القلب الكهربي

- فحص الدم

- فحص البول

- اختبارات الإجهاد

- موجات صوتية على القلب

- بعض الحالات تحتاج لجهاز لتسجيل نشاط القلب لمدة يوم يسمى الهولتر

- معرفة نسبة الكهرباء

- قسطرة قلبية

- ويحدد الطبيب التشخيصات المطلوبة لكل حالة بشكل خاص

أعراض تتطلب منك الذهاب سريعاً إلى الطبيب:

- الشعور بالارتباك الشديد والدوار والدوخة

- التعرق غير الطبيعي وبشكل غزير

- ضيق في التنفس

- الألم في الصدر حادة

- تكرار الخفقان بشكل ملحوظ بشدة

الوقاية من خفقان القلب

يمكن بتعديلات في النظام الحياتي أن تتجنب خفقان القلب بشكل عام:

- تجنب الكافيين في نظامك الغذائي

- امتنع عن التدخين تماماً

- مارس التمارين الرياضية المنتظمة المناسبة لحالتك

- سيطر على ضغط الدم لديك

- سيطر على مستويات الكوليسترول

- سيطر على التوتر والقلق

علاج خفقان القلب

يكون بالبحث عن المسبب وفقا لرؤية الطبيب المختص وعلاج كل سبب على حدة، ولكن إذا كان منبعه نفسيا ناتجا عن التوتر أو الخوف أو القلق، فلا بد من ممارسة التمارين الاسترخاء المختلفة، مثل تمارين التنفس العميق وتمارين اليوجا، لا بد من تحسين النظام الغذائي وتعديله وجعله أكثر صحة.