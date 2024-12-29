أسباب كثيرة وراء استيقاظ الرضيع ليلاً.. تعرفي إليها وتعاملي معها برفق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - تختلف الأسر في عاداتها وسلوكياتها الخاصة تجاه مشاكل نوم الأطفال، من حيث عدد الساعات أو اختلاف طرق إعداد روتين خاص لطفلهم قبل النوم، كما تتباين الثقافات المختلفة في مواقفها تجاه عادات النوم أيضاً؛ حيث يفضل البعض أن ينام الطفل الرضيع في نفس غرفة والديه، وآخرون يبعدونه بعد 6 أشهر أو عام كامل، وما يطمئن أن هذه المشاكل تكون متقطعة أو مؤقَّتة، وغالباً لا تحتاج إلى أي علاج.

وتقرير اليوم يبحث عن أسباب استيقاظ الرضيع ليلاً وكيفية التعامل، مع العلم بأن مرحلة السنة والنصف الأولى من حياة الرضيع تتسم بالأرق وقلّة النوم. المشكلة والحل تتعرفين إليهما وفقاً لموقع "هيلث لاين" الطبي.

ساعات نوم الرضيع

تختلف ساعات النوم وفقاً لعمر الطفل

ينام الأطفال حديثو الولادة من 8 إلى 9 ساعات في الليل، ونحو 8 ساعات في النهار، ولكن البعض قد يستيقظ للرضاعة كل ساعة أو ساعتين، ولا يبدأ معظم الأطفال في النوم طوال الليل - (6 إلى 8 ساعات)- من دون استيقاظ حتى يبلغوا عمر 3 أشهر، والنوم طوال الليل بانتظام يحدث في عمر 6 أشهر.

في الشهور الأولى من عمر الطفل، حتى سن 6 أشهر، يحصل الرضيع على رضعتين أو ثلاث ليلاً، وهنا عليكِ التفرقة بين بكاء الجوع وبكاء النوم على الرضاعة، عن طريق حساب عدد الساعات بين الرضعات، وينام معظم الأطفال لمدة متواصلة لا تقل عن 5 ساعات عندما يبلغون من العمر عام ونصف عام.

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أسباب استيقاظ الرضيع ليلاً

اعتياد الطفل الرضيع النوم على الثدي

شعور الطفل بالبرد.

الجوع.

وجود ضوء مزعج يؤثّر على نوم الطفل.

حدوث ضوضاء مفاجئة تقلق راحة الطفل.

القفزات في نمو وتطور الطفل.

الطفل مريض.

التغيير في روتين نوم الطفل.

نوم الطفل وهو يمص اللهاية، فإذا فقدها يستيقظ باحثاً عنها.

الاعتياد على النوم خلال الحمل أو الهزّ والأرجحة.

استيقاظ الرضيع لأسباب مرضية

طفل يبكي ولا يستطيع النوم

يواجه الأطفال صعوبة في النوم عندما يتقنون مهارات جديدة؛ مثل التدحرج والجلوس والزحف والوقوف والمشي، ما يجعل هناك صعوبة في النوم طوال الليل، بجانب المرض، البرد، والتهابات الأذن، والحمى، أو غيرها من الأمراض، ما تجعل الطفل أكثر غرابة، فيصعب عليه النوم طوال الليل.

طرق للحد من استيقاظ الرضيع ليلاً:

طفل يأخذ حماماً دافئاً

اتباع روتين للنوم:

يتضمن قراءة قصة قصيرة، وتقديم دمية قماشية أو بطانية مفضلة، واستخدام ضوء خافت، ولتقليل احتمال استيقاظ الطفل، من المهم أن تكون الظروف والمكان الذي يستيقظ فيه الطفل في أثناء الليل هي نفس الظروف والمكان الذي نام فيه.

محافظة الوالدين على روتين النوم كل ليلة:

حتى يتعلم الطفل هذا الروتين ويتوقعه يومياً، وإذا كان الطفل يتمتع بصحة جيدة، فقد يكون تركه يبكي لبضع دقائق مفيداً؛ من جهة أنه يساعده على الهدوء وحده، مما يقلل من احتمال استيقاظه ليلاً.

خطأ التغيير المفاجئ في روتين حياة الأطفال:

مما يسبب لهم قلقاً، حيث يصعب عليهم التأقلم السريع معه؛ فإن كان طفلك معتاداً على النوم في وقت محدد في الليل، عليك أن تحرصي على تهيئته للنوم قبيل هذا الوقت بواسطة الالتزام بروتين واضح؛ كتغيير الحفاض، أو إطعامه، أو تحضير بيئة الغرفة.

احرصي على ضبط الحرارة في غرفة طفلك بشكل معتدل، على ألّا تكون بيئته باردة أو حارّة بإفراط، وألبسي طفلك ملابس آمنة ومعتدلة الحرارة أيضاً؛ بما يتلاءم مع الطقس العام وحرارة الغرفة.

أن ينام طفلك بعد شعوره بالشبع وامتلاء المعدةلأن طفلك سيصحو من نومه إذا جاع وإن حدث ونام طفلك من دون أن يأكل حاولي إيقاظه وإطعامه حتى لا ينكسر روتينه.

تعويد الأطفال الرضع في الأشهر الأولى يكون صعباً، لكن من سنّ 4 أشهر يكون أسهل وأسرع من السن الكبرى؛ لأنهم يكونون قد تنبهوا بالفعل لعملية الرضاعة أثناء النوم.

هيئي روتيناً لا يرتبط بالرضاعة:

وليكن تهدئة إضاءة المنزل، أو أخذ حمام دافئ، ثم إرضاعه؛ لتمهدي له أن إرضاعه ليس مرتبطاً بوقت النوم.

قومي بعمل تدليك سريع للطفل، ثم قراءة قصة أو أغنية حتى يهدأ وينام، واجعلي الرضاعة هي الخطوة قبل الأخيرة في النوم، واستعيني باللهاية حتى يخلد إلى النوم ثم أزيليها بعد ذلك.

ضعي شيئاً من ملابسك بجانبه:

وإذا كان يبكي بشدة، يمكنكِ إعطاؤه ثديك لمدة دقائق، ثم سحبه بلطف، وما رأيك في وضع شيء من ملابسك بجانب الطفل أثناء نومه، ما يشعره بالأمان.

طفلك سيرفض هذا الروتين في البداية، وسيبكي كثيراً ويتمرد على عدم الرضاعة الليلية بدافع النوم، ولكن مع الوقت سيعتاد على الروتين الجديد.

أسباب الاستيقاظ ليلاً:

طفل يأخذ قيلولة النهار

تتفاقم مشاكل النوم إذا أخذ الطفل قيلولة طويلة في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر، أو تحفز بشكل كبير نتيجة الإفراط في اللعب قبل النوم.

يتأثر عدد قليل من الأطفال في نومهم بمُتلازمة تململ الساقين، خاصة أولئك الذين يتحركون بعنف أو الذين يعانون من الشخير في أثناء النوم.

وهنا يوصي الأطباء بإعطاء الطفل مكملات الحديد، حتى لو لم يكن لديه فقر الدم.

إصابة الطفل بمتلازمة انقطاع التنفس في أثناء النوم، إذا كان الطفل يتحرك بعنف أو يعاني من الشخير أثناء النوم.

انتبهي:

السماح للطفل بالنوم مع الوالدين بسبب الاستيقاظ في الليل، يعزز من سلوك الاستيقاظ ليلاً، ولا يعالجه.

كما أن اللعب مع الطفل أو إطعامه في الليل، أو ضربه على مؤخرته أو توبيخه؛ تعتبر إجراءات غير مفيدة.

إعادة الطفل إلى سريره مع طمأنته بشكل بسيط؛ يعتبر الإجراء الأكثر فعالية.

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.