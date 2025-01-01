شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفراولة للأطفال الصغار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأربعاء، 01 يناير 2025 02:00 ص
فوائد الفراولة كثيرة ومتعددة، خاصة للصغار اللذين يفضلونها على غيرها من أنواع الفاكهة الأخرى.فوفقا لتقرير نشر في موقع helloyumi فإن الفراولة مفيدة لأنها تحتوى على فيتامين سي الصحى والمفيد الذى يعزز من مناعة الجسم ودفاعاته ضد المرض ويحسن نمو الجلد كذلك.
الألياف التي تحتوى عليها الفراولة مفيدة للغاية لصحة المعدة والجسم/، كما أنها تعزز من الهضم الجيد، ومنع اضطرابات الإخراج خاصة الإمساك وصعوبات التبرز، مضادات الأكسدة الصحية التي يحتوى عليها الفراولة فهى تحسن من الخلايا الجسم وتوقف التأكسد.فوائد الفراولة للصغار
الفراولة فاكهة مفيدة للصغار لأنها تساعد على :
- تعزيز القدرات المعرفية والإدراكية للأطفال الصغار.
- تحسن هذه النوعية من الفواكه الحالة المزاجية وتعزز من قدرة الجسم ودفاعاته ضد المرض.
- يحسن مشروب الفراولة من الحالة المزاجية للطفل.
- يقاوم الفراولة تعب الطفل وخموله ويسشعره بالنشاط والحيوية.
- تعزز الفراولة من سلوكيات الطفل الصغير وتحسن من أفعاله.
- تقلل من التهابات الجسم وتعزز مناعته ضد المرض.
- تحسن وظائف الدماغ وتعزز من قدرات الجسم على النمو والتطور.
- تساعد الفراولة على تعزيز الصحة العامة للطفل.
- تحسن الفراولة من نشاط الطفل وانتباهه.
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