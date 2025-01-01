شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفراولة للأطفال الصغار والان مع تفاصيل الخبر

فوائد الفراولة كثيرة ومتعددة، خاصة للصغار اللذين يفضلونها على غيرها من أنواع الفاكهة الأخرى.فوفقا لتقرير نشر في موقع helloyumi فإن الفراولة مفيدة لأنها تحتوى على فيتامين سي الصحى والمفيد الذى يعزز من مناعة الجسم ودفاعاته ضد المرض ويحسن نمو الجلد كذلك.

الألياف التي تحتوى عليها الفراولة مفيدة للغاية لصحة المعدة والجسم/، كما أنها تعزز من الهضم الجيد، ومنع اضطرابات الإخراج خاصة الإمساك وصعوبات التبرز، مضادات الأكسدة الصحية التي يحتوى عليها الفراولة فهى تحسن من الخلايا الجسم وتوقف التأكسد.

فوائد الفراولة للصغار

الفراولة فاكهة مفيدة للصغار لأنها تساعد على :