شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لحياة صحية فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

الشعور بالسعادة قرار، وتغيير عاداتك الخاطئة وجعلها صحية تعد من أهم القرارات التي يجب اتخاذها السنة الجديد 2025.

كيف يمكنك استقبال العام الجديد 2025 بأنشطة ونصائح صخة للحماية من المضاعفات؟

أوضج التقرير المنشور عبر موقع " Mayo Clinic " أن هناك أنشطة يجب القيام بها ونصائح للحفاظ علي الصحة العامة خلال الاحتفال برأس السنة، ومنها:

1. تمارين رياضية

قم بممارسة تمارين رياضية خفيفة مع العائلة، مثل اليوجا أو التمارين الخفيفة، أو قم بمشي ليلي مع العائلة حول الحي أو الحديقة.

2. عشاء خاص صحي

يمكنك إعداد وجبة عشاء صحية وخفيفة خلال الاحتفال برأس السنة مع الأهل والأصدقاء، تتكون من أنواع من السلطات، المشويات، وابتعد عن المخبوزات.

3. كعكة رأس السنة

قم بتحضير كعكة رأس السنة الصحية وتناولها مع العائلة فيمكنك تزينها بالفواكه كنوع بديل للشوكولاتة وتصبح صحية أكثر، مع تقليل السكر عند إعدادها.

4. تناول الطعام الصحي

تناول الطعام الصحي والمتوازن، الغني بالعناصر المهمة التي يحتاجها الجسم، ومنها الحديد والزنك وفيتامين سي.

5. التأمل

قم بالتأمل وحدد مع العائلة وتحديد الأهداف للعام الجديد.

6. تجنب المخاطر

تجنب المخاطر التي تحدث بسبب إطلاق الألعاب النارية.

7. الاحتياطات

قم بالاحتياطات اللازمة لضمان السلامة العامة، أي الحفاظ علي التباعد الاجتماعي، وتجنب الجلوس مع أشخاص مصابين بالعدوي.

8.سناك صحي

يمكنك إعداد سناك صحي عند الإحتفال برأس السنة ومع الأهل والأصدقاء، ومنها الفول السوداني، والفشار، حمص الشام.

