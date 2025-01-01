شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنبيها لتقليل أعراض انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

تعاني الكثير من النساء من انقطاع الطمث، حيث تتفاقم أعراضهن بسبب عدد من العوامل ومن بينها النظام الغذائي الذى يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تفاقم الأعراض، في هذا التقرير نتعرف على أطعمة تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، بحسب موقع "Surrey"

كيف يؤثر النظام الغذائي على أعراض انقطاع الطمث

إن التغييرات في نظامك الغذائي، على سبيل المثال، خلال الأعياد والاحتفالات، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض .

الكافيين هو موسع للأوعية الدموية يؤثر على الأوعية الدموية. أشارت بعض الدراسات إلى أن هذا هو السبب في أنه يزيد من احتمالية الإصابة بأعراض مثل التعرق الليلي والهبات الساخنة.

التعرق الليلي والهبات الساخنة كلاهما "أعراض حركية وعائية"، وهو تأثير اتساع الأوعية الدموية وتضييقها، والذي يبدو أن الكافيين قد يسببه.

هناك أنواع الأطعمة التي يجب على النساء في سن اليأس وما قبل انقطاع الطمث تقليلها للمساعدة في تخفيف أعراضهن وتشمل:

الأطعمة السكرية

ارتبط السكر بأعراض انقطاع الطمث مثل: الهبات الساخنة وتقلبات المزاج وبينما هناك حاجة إلى مزيد من البحث، يبدو أن هناك صلة بين مستويات السكر في الدم وأعراض انقطاع الطمث.

قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إجهاد الجهاز الغدد الصماء، مما يجعله أقل قدرة على تنظيم الهرمونات الجنسية.

اللحوم المصنعة

يمكن أن تزيد اللحوم المصنعة من مستوى الكوليسترول في الدم، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تجد العديد من النساء أن مستوى الكوليسترول لديهن يرتفع أثناء انقطاع الطمث، مما يعني أنهن معرضات بالفعل لخطر الإصابة بأمراض القلب.

الدهون المتحولة

يوجد هذا النوع من الدهون في الزيوت النباتية المهدرجة جزئيًا والتي تضاف إلى الكثير من الوجبات الجاهزة.

تربط بعض الدراسات الدهون المتحولة الصناعية بزيادة الالتهاب في الجسم، وبسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، فإن النساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث أكثر عرضة لهذا بالفعل، الالتهاب هو أحد أسباب آلام المفاصل في انقطاع الطمث.

الوجبات السريعة

الوجبات السريعة يمكن أن تكون عالية في السكر المضاف، وكذلك الصوديوم المضاف، و النساء في سن اليأس أكثر حساسية للملح، مما يعرض هذه المجموعة لخطر متزايد من ارتفاع ضغط الدم، لذا يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة.