أسباب السعال مع القيء عند الأطفال وكيفية التغلب عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - يعد السعال هو طريقة الجسم لحماية نفسه من البكتيريا والميكروبات التي تسبب العدوى والأمراض، و قد يصاب الطفل بالسعال بسبب الغبار والأتربة أو الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية.

في بعض الأحيان قد يبدو سعال الأطفال شديداً وقوياً ويمكن أن يتسبب في زيادة القيء لدى طفلك بسبب تقلصات العضلات في المعدة، مما يسمح للطفل بالقيء. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث " بعض أسباب السعال مع القيء عند الأطفال.

السعال الديكي

سيلان الأنف من الأعراض المبكرة للسعال الديكي - الصورة من موقع Freepik

يمكن أن يتسبب السعال الديكي في سعال الأطفال أو الرضع وقد يتقيأ الأطفال بعد 5-10 أيام من العدوى وتشمل الأعراض المبكرة للسعال الديكي سيلان الأنف، والحمى منخفضة الدرجة، والسعال الخفيف العرضي، وانقطاع التنفس.

في البداية، يبدو السعال الديكي مثل سعال نزلات البرد. ومع ذلك، إذا لم يتم علاجه على الفور، فإنه يمكن أن يصبح أكثر خطورة حيث قد تتطور الأعراض إلى نوبات (سعال سريع ومتكرر يتبعه صوت "ديكي") عالي النبرة، أو القيء أثناء السعال أو بعده، أو التعب بعد السعال. لذلك يجب التواصل مع الطبيب على الفور إذا كان طفلك يعاني من الأعراض السابقة.

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السعال التحسسي

قد تؤدي أعراض نزلات البرد في بعض الأحيان إلى إصابة الطفل بالسعال مع القيء، حيث يمكن للأطفال الذين يسعلون باستمرار أن يحفزوا منعكس البلع لديهم مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إصابتهم بالغثيان فقط، ولكن في حالات أخرى يزيد شعور الطفل بالرغبة في القيء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي السعال التحسسي لدى الأطفال المصابين بالربو إلى القيء وذلك لأن كمية كبيرة من المخاط تتدفق إلى المعدة، مما يسبب الغثيان والقيء.

الفيروس المخلوي التنفسي

الفيروس المخلوي التنفسي عدوى تهاجم الجهاز التنفسي - الصورة من موقع AdobeStock

يعد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو عدوى تهاجم الجهاز التنفسي لدى الأطفال وتشبه أعراضه أعراض نزلات البرد والسعال، كالحمى وانسداد الأنف والصفير وضيق التنفس والجلد الأزرق الشاحب، ويعد ذلك الفيروس سبب إصابة الأطفال بالسعال المتكرر، مما يؤثر على منعكس البلع وإصابة الطفل بالتقيؤ.

على الرغم من أن هذا المرض ليس خطيراً، ولكن يجب علاجه على الفور لأنه يمكن أن يسبب مضاعفات، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات.

الارتجاع المعوي

يمكن أن يصاب الأطفال بالسعال المستمر حتى القيء، بسبب ارتداد أحماض المعدة وغالباً ما ترتبط هذه الحالة بمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، حيث يرتفع حمض المعدة إلى المريء ويمكن أن يسبب تهيج المسالك الهوائية وتهيج بطانة المريء والوصول إلى الجهاز التنفسي، مما يسبب السعال كرد فعل من الجسم لمنع المزيد من الحمض من دخول الشعب الهوائية مما قد يؤدي إلى التقيؤ.

الالتهاب الرئوي

يمكن أن يتسبب الالتهاب الرئوي لدى الأطفال أيضاً في إصابة طفلك بالسعال مع القيء والتهاب الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما والإفراط في إنتاج المخاط، وقد يكون سعال الطفل محاولة للتخلص من المخاط والذي يمكن أن يسبب القيء، خاصة إذا حاول الطفل البلع أو إذا كان المخاط يهيج الحلق.

التهاب الشعب الهوائية الحاد

يعد التهاب الشعب الهوائية الحاد هو عدوى أو التهاب في القصبات الهوائية، أي الممرات الهوائية الرئيسية في الرئتين. غالباً ما تحدث هذه الحالة بسبب الفيروسات وأحياناً بسبب البكتيريا.

يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية سعالاً شديداً قد يصل إلى تقيؤ، خاصة لدى الأطفال بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية تهيجاً يجعل السعال متكرراً وقوياً ويمكن أن يحفز مركز القيء في الدماغ، مما يسبب حدوث القيء.

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كيفية التعامل مع السعال المصحوب بالقيء

هناك أسباب مختلفة للسعال المصحوب بالقيء و للتغلب على هذه الحالة، تحتاجين إلى علاج سبب السعال لدى طفلك، لذلك قبل أن يصل الطفل إلى مرحلة السعال الشديد والذي قد يصل إلى القىء فمن الأفضل علاجه على الفور من خلال اصطحاب الطفل إلى الطبيب مباشرة وإليك أهم طرق علاجه وهي كالتالي:

الأدوية المهدئة إذا كان طفلك يعاني من أعراض مثل السعال أو البرد أو الحمى أو الأنفلونزا، فسيوصي الطبيب بالأدوية المهدئة للشعب الهوائية وخافض للحرارة ومزيلات الناتج عن السعال أو نزلات البرد أو الحساسية أو حمى القش.

إذا كان طفلك يعاني من أعراض مثل السعال أو البرد أو الحمى أو الأنفلونزا، فسيوصي الطبيب بالأدوية المهدئة للشعب الهوائية وخافض للحرارة ومزيلات الناتج عن السعال أو نزلات البرد أو الحساسية أو حمى القش. الراحة التامة لا تنسي تذكير طفلك الصغير بالراحة وتناول الكثير من السوائل، حتى يتعافى سريعاً وتختفي الأعراض.

لا تنسي تذكير طفلك الصغير بالراحة وتناول الكثير من السوائل، حتى يتعافى سريعاً وتختفي الأعراض. جهاز ترطيب الهواء، في حالات الكحة مع القيء عند الأطفال الرضع، فإنه ينصح باستخدام جهاز ترطيب الهواء من أجل التخلص من جفاف الجو وتجنب إعطاء أدوية السعال التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

في حالات الكحة مع القيء عند الأطفال الرضع، فإنه ينصح باستخدام جهاز ترطيب الهواء من أجل التخلص من جفاف الجو وتجنب إعطاء أدوية السعال التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. زيارة الطبيب بشكل فوري يوصى إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس أو السعال المصحوب بالدم، مع تغير لون الشفاه، أو الوجه، أو اللسان إلى اللون الأزرق الداكن أو ظهور أعراض الجفاف نتيجة القيء المستمر زيارة الطبيب على الفور قبل أن تتفاقم الأعراض.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.