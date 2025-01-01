شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أنظمة غذائية ينصح بها الخبراء فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية عام 2025، تتحول الأولويات الغذائية نحو نهج أكثر توازنًا ووعيًا بالصحة، حيث شملت أحدث اتجاهات النظام الغذائي في عام 2024 التحول إلى الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، وتستمر اتجاهات النظام الغذائي في التغير من عام إلى آخر، على الرغم من أن المفهوم الأساسي يدور حول محور "تناول كميات أقل"، وفي عام 2025 ، ستركز اتجاهات النظام الغذائي بشكل أكبر على البقاء بصحة جيدة ومحاولات التركيز على عكس نمط الحياة غير الصحى من أجل الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 اتجاهات أو أنظمة غذائية ستكون شائعة في 2025: حمية التركيز على البروتين

تظل الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين والألياف ذات أهمية أساسية، فهي تعزز صحة الأمعاء ووظائف الكلى والصحة بشكل عام، حيث يعتبر البروتين هو اللبنة الأساسية للجسم، فهو يقوي العضلات ويعزز وظائف الجسم، وتعكس هذه التحولات التزامًا أوسع بأنماط حياة أكثر صحة، مع إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم المناعة والهضم.

نظام غذائي مضاد للالتهابات

تساعد الأطعمة المضادة للالتهابات في كبح المشاكل المتعلقة بالتدهور المعرفي، حيث يوصى خبراء التغذية والأطباء بإضافة الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات، بما في ذلك البقوليات والفواكه والمكسرات وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الاعتماد على المكسرات

يتجه بعض الناس إلى الاعتماد على المكسرات المحمصة كوجبات خفيفة بدلًا من الوجبات الخفيفة المقلية، حيث ستكون المكسرات هي القاعدة الجديدة لتناول الوجبات الخفيفة في عام 2025، وسوف يحد ذلك من خطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض بسبب استهلاك الأطعمة المصنعة والمقلية.

النظام الغذائي المعتمد على مشروبات الأعشاب

اكتسبت مشروبات الأعشاب شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، ولا يقتصر استهلاكها على فصل الشتاء فقط بل على مدار العام، حيث تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي، وهو أمر مفيد لصحة الأمعاء والهضم، ومن المتوقع أن تستمر شعبية مشروبات الأعشاب في الارتفاع في عام 2025.

النظام الغذائي النباتي

النظام الغذائي المعتمد على الأطعمة النباتية هو الاتجاه الأكثر رواجًا فى الوقت الحالي، وستستمر شعبية هذا النظام الغذائي على مدار السنوات القادمة أيضًا، ولكن هذا لا يعني أن المنتجات الغذائية الحيوانية مثل البيض والدجاج والأسماك واللحوم الخالية من الدهون ستكون خارج قائمة الأشخاص الذين يفضلون عدم تناول الأطعمة النباتية تمامًا، فلا يمكن تجاهل أو التقليل من محتوى البروتين والأحماض الدهنية الأساسية في الأطعمة المستمدة من الحيوانات.

قطع السكر والملح

في عام 2025، سوف تكون خيارات الناس الغذائية مبنية على مبدأ الاستبعاد، وفي هذا الوقت، هناك تركيز متزايد على الحد من تناول السكر والصوديوم أو الملح، مع التركيز على تناول الطعام النظيف والواعي بدلاً من الأطعمة المصنعة وغير الصحية، وليس من الصعب الآن أن نشرح للناس كيفية استبعاد السكر والحلويات والدقيق المكرر والأطعمة المقلية من نظامهم الغذائي المعتاد، فسوف ينخفض استهلاك السكر المكرر في السنوات القادمة وسيحل محله خيارات أكثر صحة مثل العسل والتمر.

وأشار التقرير، إلى أن الشعار الأساسي في عام 2025 سيظل هو "تقييد السعرات الحرارية دون سوء التغذية"، وذلك من أجل الوقاية من المشاكل الصحية من خلال تناول الطعام الواعي والحرص أيضًا على إجراء الفحوصات الطبية السنوية للحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة أو اكتشافها في وقت مبكر للسرعة التعامل معها.