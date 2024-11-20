فيديو.. نصائح لاختيار لانش بوكس صحي وعملي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - مع بداية كل عام دراسي، تُصبح مهمة اختيار حافظة الطعام Lunch box للأطفال أمراً محورياً للأهل، حيث تُمثل هذه الحافظة جزءاً أساسياً من تجربة الطفل في المدرسة. فإلى جانب كونها وعاءً للوجبات، تلعب حافظة الطعام دوراً مهماً في تعزيز عادات الأكل الصحية وتوفير الراحة. في هذا السياق، يتعين على الأهل مراعاة عدة عوامل لضمان اختيار حافظة طعام تتسم بالسلامة والعملية، مما يساعد في تقديم وجبات متوازنة تضمن صحة وسعادة أطفالهم.

اختيار lunch box صحي



من جانبها أكدت زيزي سيف النصر، المدونة التربوية، على أهمية اختيار حافظة طعام الأطفال (Lunch Box) بعناية، لضمان صحة وسلامة وجباتهم. وأوضحت "سيف"، في حديثها مع "الخليج 365" أن هناك عدة معايير تجب مراعاتها عند اختيار حافظة الطعام. أولاً، ينبغي التأكد من خلوها من مادة BPA، التي قد تكون ضارّة للصحة. لذا، يُفضل البحث عن العبوات المدون عليها عبارة "BPA Free" لضمان عدم وجود هذه المادة. ومادة BPA هي مركب كيميائي يُستخدم في تصنيع البلاستيك، وقد أظهرت الأبحاث أنها قد تؤثر سلباً على الصحة، بسبب تفاعلها مع الطعام. كما نصحت "سيف" بأن تكون الحافظة مصممةً لتناسب الاستخدام في الميكرويف والثلاجة والفريزر، مما يضمن الحفاظ على الطعام طازجاً وآمناً دون أي تفاعل كيميائي قد يحدث عند ترك الطعام لفترات طويلة.

حافظات طعام متعددة الأقسام- المصدر: pexels

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اختيار حافظة الطعام العملية



وفيما يتعلق بالاختيار بالعملية، أوصت باختيار حافظات طعام متعددة المقاطع، مع فتحات واسعة، لضمان تنوع الوجبات ومنع التصاق الطعام ببعضه. هذه الميزات ستساعد الأهل في تقديم وجبات متوازنة للأطفال، مما يعزز من صحتهم وراحتهم أثناء المدرسة. أضافت: "اختيار حافظة الطعام المناسبة لا يقتصر فقط على الشكل، بل يتطلب وعياً لصحة الأطفال وضمان راحتهم في تناول الطعام".

تحضير حافظة طعام lunch box صحي



وإلى جانب اختيار الحافظة الصحية، من الضروري تحضير lunch box صحي للأطفال، لضمان حصولهم على التغذية المناسبة طوال اليوم. إذ يُفضل استخدام الخضروات والفواكه الطازجة مثل الجزر، الخيار، والتفاح، لضمان توفير الفيتامينات والألياف الضرورية. كما يُنصح بتقديم مجموعة متنوعة من البروتينات مثل الدجاج المشوي، البيض المسلوق، أو الحمص، جنباً إلى جنب مع الكربوهيدرات الصحية مثل الأرز البني أو الخبز الكامل.