شكرا لقرائتكم خبر عن بحيل فعالة.. هاتبطل "رمرمة" وأكل جاهز والان مع تفاصيل الخبر

الطعام السريع والجاهز أصبح جزءًا من حياة الكثير منا ومن نظامهم الغذائي، وللأسف يعد هذا النوع من الطعام هو الأكثر ضررًا على الجسم وأكثر خطرًا على الصحة العامة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع eating well الطبى المعنى بالصحة والغذاء، فإن تناول الطعام السريع الغنى بالأطعمة المحفوظة والمعالجة والنكهات قد يجعلك تدمن وتقبل عليه أكثر من الطعام الصحي بالطبع، ولابد من السيطرة على هذه الرغبة الدائمة في تناول الطعام السريع أو الأكل الجاهز، تلك الوجبات التي تضر الجسم وبشدة لأنها تسبب:

النهم الشديد والرغبة الدائمة في تناول الطعام

السمنة وزيادة الوزن الملحوظ

ارتفاعات في مستويات السكر والضغط

اضطرابات عامة بوظائف الجسم وهرموناته

اختلالات بالمعدة والإخراج والدورة الهضمية

وبنصائح بسيطة وفعالة يمكن تغيير عادات تناول الطعام، ويمكن السيطرة على هذا الشره تجاه الوجبات السريعة: