شكرا لقرائتكم خبر عن بحيل فعالة.. هاتبطل "رمرمة" وأكل جاهز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 27 أكتوبر 2024 11:00 م
الطعام السريع والجاهز أصبح جزءًا من حياة الكثير منا ومن نظامهم الغذائي، وللأسف يعد هذا النوع من الطعام هو الأكثر ضررًا على الجسم وأكثر خطرًا على الصحة العامة.
ووفقًا لتقرير نشر في موقع eating well الطبى المعنى بالصحة والغذاء، فإن تناول الطعام السريع الغنى بالأطعمة المحفوظة والمعالجة والنكهات قد يجعلك تدمن وتقبل عليه أكثر من الطعام الصحي بالطبع، ولابد من السيطرة على هذه الرغبة الدائمة في تناول الطعام السريع أو الأكل الجاهز، تلك الوجبات التي تضر الجسم وبشدة لأنها تسبب:
- النهم الشديد والرغبة الدائمة في تناول الطعام
- السمنة وزيادة الوزن الملحوظ
- ارتفاعات في مستويات السكر والضغط
- اضطرابات عامة بوظائف الجسم وهرموناته
- اختلالات بالمعدة والإخراج والدورة الهضمية
وبنصائح بسيطة وفعالة يمكن تغيير عادات تناول الطعام، ويمكن السيطرة على هذا الشره تجاه الوجبات السريعة:
- اشرب الكثير من المياه، كلما شربت الكثير من المياه على مدار اليوم كلما جعل معدتك في حالة امتلاء دائم وعدم رغبة في تناول الطعام بشكل عام والطعام السريع بشكل خاص، فهي حيله خادعة للأمعاء وللإشارات العصبية
- حيلة أخرى تتمثل في إضافة التوابل الصحية بدلا من الصوصات على طعامك يجعله يشبه الطعام الجاهز وتصبح خادعة لعقلك ومعدتك
- نم جيدا، إذا استطعت النوم الجيد تمكنت من السيطرة على الشراهة والرغبة الدائمة في تناول الطعام خاصة الطعام الجاهز
- نظم وجباتك وأكثر من عددها وقلل من كمياتها، إذا نظمتها وقللت من كميات الطعام الموجوده فيها ولكن أكثرت من عددها لم تعد لديك شهية لطلب الطعام الجاهز
- قم بإلهاء نفسك بأية طريقة، بهواية أو بممارسة التأمل لكى تلهى نفسك عن تناول الطعام السريع، وهو ما يعرف بالمحفزات العاطفية تجاه الوجبات السريعة، اتصل بصديق أو اذهب في نزهه.
- عندما تشعر برغبة عارمة في تناول الطعام الجاهز اشرب الكثير من المياه وتناول بعدها مباشرة وجبة صحية، ستجد نفسك غير راغب بعدها في أي نوع من الطعام.
- تواجد الخضروات والفاكهة بين الوجبات الرئيسية يمنع رغبتك ويلهي دماغك عن الرغبة في تناول الوجبات السريعة
- استبدل المشروبات السكرية بمشروبات صحية مستخلصة من الفاكهة أو الخضروات أو بالمشروبات الخالية من السكر، هذه الخدعة سوف تقلل لديك النهم تجاه الأطعمة السريعة
- الوجبات البينية هي خدعة عقلية كي تخدع أمعائك فلا ترغب في تناول المزيد من الطعام الجاهز
- عندما تشعر بالرغبة في وجبة سريعة تناول قطعة من الفاكهة أو أعواد من الخضروات مثل الجزر أو تناول الحمص، أو المكسرات كالفول السوداني، سوف تقل لديك هذه الرغبة.
- إذا التزمت بنظام رياضي سوف تبتعد تلقائيا عن الرغبة في تناول الطعام الجاهز والسريع،لأنهما لا يتفقان سويا
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